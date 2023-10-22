الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أسعار حديد التسليح اليوم الأحد لدى التاجر.. طن عز بـ 37 ألف جنيه

حديد التسليح
حديد التسليح

أسعار حديد التسليح.. واصلت أسعار حديد التسليح خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الاحد في الأسواق المصرية ولدى التاجر، استقرارها، وسجل سعر حديد عز الدخيلة نحو 37 ألف جنية للطن، واستقر سعر طن حديد العشري مسجلا 34 ألف جنيه.

 

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر حديد التسليح خلال تعاملات اليوم الأحد في الاسواق المصرية للمستهلك ولدى التاجر، وجاءت اسعاره على النحو الاتي:

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محافظ سوهاج يستقبل وزير الصحة والسكان

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حملات لمراجعة الإعلانات بالشوارع بالقوصية وديروط وحي شرق

أسعار حديد التسليح اليوم الأحد في الأسواق المحلية

حديد التسليح

استقر سعر حديد عز مسجلا 37 ألف جنيه للطن.

واستقر سعر طن حديد بشاي ليسجل 36 ألفا و500 جنيه.

واستقر سعر طن حديد المراكبي عند 34 ألف جنيه.

واستقر سعر طن حديد العشري مسجلا 34 ألف جنيه.

واستقر سعر طن حديد المصريين مسجلا 35 ألف جنيه.

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