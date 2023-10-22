أسعار حديد التسليح اليوم الأحد لدى التاجر.. طن عز بـ 37 ألف جنيه

أسعار حديد التسليح.. واصلت أسعار حديد التسليح خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الاحد في الأسواق المصرية ولدى التاجر، استقرارها، وسجل سعر حديد عز الدخيلة نحو 37 ألف جنية للطن، واستقر سعر طن حديد العشري مسجلا 34 ألف جنيه.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر حديد التسليح خلال تعاملات اليوم الأحد في الاسواق المصرية للمستهلك ولدى التاجر، وجاءت اسعاره على النحو الاتي:

أسعار حديد التسليح اليوم الأحد في الأسواق المحلية

حديد التسليح

استقر سعر حديد عز مسجلا 37 ألف جنيه للطن.

واستقر سعر طن حديد بشاي ليسجل 36 ألفا و500 جنيه.

واستقر سعر طن حديد المراكبي عند 34 ألف جنيه.

واستقر سعر طن حديد العشري مسجلا 34 ألف جنيه.

واستقر سعر طن حديد المصريين مسجلا 35 ألف جنيه.