أسعار حديد التسليح في مصر صباح اليوم السبت للمستهلك.. بشاي بكام

أسعار الحديد.. شهدت أسعار حديد التسليح خلال تعاملات اليوم السبت في الاسواق المصرية للمستهلك، استقرارًا، وسجل سعر حديد المصريين نحو 32050 جنيهًا، بينما سجل سعر حديد عز نحو 32135 جنيهًا.

وأعلنت عدد من الشركات وعلى رأسه حديد عز وحديد بشاي تثبيت الأسعار وحديد السويس للصلب خلال شهر أكتوبر الجاري.

وتتفاوت أسعار الحديد اليوم من منطقة لأخرى، بحسب تكلفة النقل وهامش أرباح التاجر والموزع، وبحسب الشركات المصنِّعة والأسعار المعلنة تسليم أرض مصنع، كما تشهد فروقًا سعرية كبيرة وغير منضبطة لدى بعض التجار والموزعين.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار حديد التسليح خلال تعاملات اليوم الخميس، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

متوسط أسعار حديد التسليح صباح اليوم السبت

حديد التسليح

حديد عز 32135 جنيهًا.

حديد بشاي 33000 جنيه.

حديد المراكبي 28500 جنيه.

السويس للصلب 32050 جنيهًا.

حديد المصريين 32050 جنيهًا.

حديد الجارحي 32500 جنيهًا.

السويس للصلب 32050 جنيهًا.

حديد المصريين 32050 جنيهًا.

كما يشهد سوق مواد البناء تذبذبًا ملحوظًا في حجم الطلب بالسوق، وسط هدوء حركة البناء والتشييد.

تعد صناعة الحديد والصلب من أقدم الصناعات في مصر، وهذا لأنها من الصناعات الإستراتيجية في سوق مواد البناء، وتتميز صناعة الحديد والصلب بأهمية اقتصادية لما لها من تأثير مباشر في التنمية الصناعية، وتدخل فى العديد من القطاعات مثل العقارات والصناعات الهندسية والمعدنية.

بداية صناعة الحديد والصلب

وبدأت هذه الصناعة في مصر في الأربعينات من خلال عدد من الشركات الخاصة بهدف استغلال الخردة من مخلفات الحرب العالمية الثانية من خلال صهرها بأفران تعمل بالوقود السائل ثم صبها يدويا في قوالب ودرفلتها إلى حديد تسليح وكان يتم ذلك في “الشركات التالية ” الدلتا والأهلية والنحاس".

وشهدت الأفران تطويرا متلاحقا، وفي نهاية الخمسينات أُنشئ بحلوان أول مصنع متكامل باستخدام تكنولوجيا الأفران العالية، وفي بداية الثمانينات أسست شركة أخرى بالدخيلة بالإسكندرية بالتعاون مع اليابان والاعتماد على تكنولوجيا جديدة لإنتاج الصلب من نوعيات عالية الجودة من خامات الحديد الاستخراجية المستوردة وباستخدام الغاز الطبيعي ( بدلا من الفحم ) وتحويلها إلى حديد اسفنجي، ولقد اتجه العديد من المستثمرين إلى اقتحام صناعة الصلب بدأ من مشروعات الدرفلة باستخدام عروق مستوردة ثم التطور بإضافة وحدات صهر وشركات لإنتاج العروق وإنتاج ودرفلة المسطحات سواء للسوق المحلي أو للتصدير.