اتصالات تتعاون مع البنك الزراعي لتوفير أقوى تغطية شبكة محمول بالريف

وقعت شركة اتصالات من &e مصر بروتوكول تعاون مع البنك الزراعي المصري، بهدف إتاحة وتوفير نطاق أوسع لتغطية شبكة المحمول ليستفيد منها عملاء البنك الزراعي المصري وسكان الريف بشكل عام في كافة أنحاء الجمهورية، والاستفادة المستقبلية من هذه التغطية بتطوير خدمات البنك وتقديم خدمات أسهل وأسرع للعملاء.

وقام بتوقيع الاتفاقية المهندس حسام المعداوي الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة اتصالات من &e في مصر، والسعدي المصري المستشار التنفيذي المشرف على الشئون الإدارية والهندسية والتأمين والأصول للبنك الزراعي المصري، وذلك بالمركز الرئيس للبنك الزراعي المصري بحضور سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاعات الأعمال وعدد من قيادات البنك ومسئولي شركة اتصالات مصر.

أعرب المهندس حسام المعداوي الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة اتصالات من &e في مصر، سعادته بالتعاون مع البنك الزراعي المصري أحد أعرق البنوك في مصر، مؤكدًا أن التعاون سيساهم في توسيع نطاق تغطية شبكتنا، وهو ما يأتي تماشيًا مع رؤيتنا الاستراتيجية لتقديم تقنيات الاتصالات الحديثة لجميع فئات المجتمع، وتوفير خدمات مميزة لعملائنا وعملاء البنك الزراعي المصري وسكان الريف في مختلف أنحاء البلاد.

وأضاف المعداوي أن هذه الاتفاقية تساهم في تعزيز جهودنا لتقديم خدمات الاتصالات للمناطق الريفية في مصر، كما تتيح لعملاء البنك الزراعي المصري الوصول إلى شبكة الاتصالات لدينا بشكل أسهل وأسرع، مما سيمكنهم من الاستفادة من خدمات مصرفية متطورة ومنصات البنك عبر الهاتف المحمول بسهولة ويسر، ونعمل على توفير خدمات اتصال ذات جودة عالية للمزارعين والمجتمعات الريفية بشكل عام، هذا يعكس التزامنا بدعم تنمية وازدهار القطاع الزراعي وتحسين مستوى الحياة في المناطق الريفية في جمهورية مصر.

من جانبه، أكد الأستاذ سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أن توقيع هذا البروتوكول يتوافق مع استراتيجية البنك الزراعي المصري التي تهدف في الأساس إلى مواصلة تطوير البنية التحتية والتكنولوجية وتقديم خدمة أفضل لعملاء البنك، حيث يحقق هذا التعاون إتاحة وتوفير جودة عالية من التغطية لشبكة المحمول التي توفرها شبكة اتصالات من &e مصر ويستفيد منها عملاء البنك الزراعي المصري في كافة فروع البنك المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية بالإضافة إلى كافة سكان الريف المصري، كما تتيح هذه الشراكة الاستفادة المستقبلية من هذه التغطية بتطوير خدمات البنك وتقديم خدمات أسهل وأسرع للعملاء بما يحقق قيمة مضافة للبنك وعملائه.

وأشار إلى أن استغلال الانتشار الكبير لفروع البنك والأصول التابعة له في القرى سيسمح بتقديم خدمات الاتصالات لقطاع عريض من سكان الريف، وهو ما يحقق أحد أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة بتحسين جودة الحياة في الريف والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي لسكان الريف.

وثمن نائب رئيس البنك الزراعي المصري التعاون مع شركة اتصالات من &e مصر بوصفه تعاون مثمر في الكثير من المجالات، مشيراً إلى أن اتصالات مصرهي شريك استراتيجي للبنك الزراعي المصري في مشروعات تحديث البنية التحتية والتكنولوجية وعمليات التحول الرقمي التي يقوم بها، وهي شراكة ناجحة حققت الكثير من الانجازات مشيداً بما حققته الشركة من جهود ناجحة في تنفيذ الشبكة البديلة للبنك الزراعي المصري، والتي ساهمت في ميكنة فروع البنك بما يضمن للبنك الاستمرارية في تقديم مستوى عالي من جودة الخدمات لعملائه بأفضل صورة ممكنة.