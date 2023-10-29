الأحد 29 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

هالاند يسجل في شباك مانشستر يونايتد ويعزز صدارته بالهدافين

صلاح وهالاند
صلاح وهالاند

عزز النرويجي إرلينج هالاند  مهاجم مانشستر سيتي صدارته في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل “هالاند” هدف فريقه الأول مع مانشستر سيتي أمام اليونايتد في مباراة الديربي التي تجمع بينهما الأن في البريميرليج على ملعب الأخير.

هالاند يسجل في شباك مانشستر يونايتد ويعزز صدارته بالهدافين 

ووسع المهاجم النرويجي الفارق مع محمد صلاح نجم ليفربول الذي سجل هدفا في مباراة نوتنجهام إلى هدفين، ورفع هالاند رصيده إلى 10 أهداف في الوقت الحالي، فيما يملك “مو” ثمان أهداف في وصافة جدول ترتيب الهدافين، ويتساوى معه الكوري الجنوبي سون هيونج مين مهاجم توتنهام.

وكان هالاند توج بجائزة الحذاء الذهبي في الموسم الماضي من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تسجيله 36 هدفا ليحصد الجائزة في أول مواسمه.

 

 

 

مواد متعلقة

هالاند يسجل في شباك مانشستر يونايتد ويعزز صدارته بالهدافين

هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام اليونايتد

هالاند يُضيف الهدف الثاني لـ مانشستر سيتي أمام برايتون

محمد صلاح يُنافس هالاند على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي
الجريدة الورقية