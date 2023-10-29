عزز النرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي صدارته في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل “هالاند” هدف فريقه الأول مع مانشستر سيتي أمام اليونايتد في مباراة الديربي التي تجمع بينهما الأن في البريميرليج على ملعب الأخير.

هالاند يسجل في شباك مانشستر يونايتد ويعزز صدارته بالهدافين

ووسع المهاجم النرويجي الفارق مع محمد صلاح نجم ليفربول الذي سجل هدفا في مباراة نوتنجهام إلى هدفين، ورفع هالاند رصيده إلى 10 أهداف في الوقت الحالي، فيما يملك “مو” ثمان أهداف في وصافة جدول ترتيب الهدافين، ويتساوى معه الكوري الجنوبي سون هيونج مين مهاجم توتنهام.

وكان هالاند توج بجائزة الحذاء الذهبي في الموسم الماضي من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تسجيله 36 هدفا ليحصد الجائزة في أول مواسمه.