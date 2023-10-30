الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تضبط 4 أطنان لحوم مصنعة مضاف إليها ألوان صناعية غير مصرح بها بالخانكة

مراقبة الأغذية
مراقبة الأغذية

شن مكتب مراقبة الأغذية بالخانكة حملة تفتيشية علي أحد المنشآت الغذائية وتم ضبط الأصناف التالية:

▪︎ 50 كرتونة كفتة بوزن 350 كجم

▪︎ 100 كرتونة بانيه بوزن 960 كجم

▪︎ 200 كرتونة برجر بوزن 2400 كجم

وقد تم سحب عينات من المنتجات الغذائيه المذكورة ، وتبين من فحصها معملياً ؛ إضافة ألوان صناعية غير مصرح بها .

كمًا تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات الموجودة بالمنشأة

وعرض محضر الضبط على النيابة العامة للنظر والتصرف..

جاء ذلك تحت إشراف د.محمد علي مدير إدارة الأغذية بالقليوبية ، ا. سامي رجب مراقب عام الأغذية بالقليوبية، وشريف الغرياني مراقب اول الاغذية بالخانكة، ومفتشي الأغذية، وبناء علي توجيهات ا.د حموده عيد الجزار وكيل وزارة الصحة ، بتكثيف الرقابة علي المنشآت الغذائية ، وتحت إشراف د. فاطمة عبد المنعم مدير عام الطب الوقائي

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