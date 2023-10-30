تضبط 4 أطنان لحوم مصنعة مضاف إليها ألوان صناعية غير مصرح بها بالخانكة

شن مكتب مراقبة الأغذية بالخانكة حملة تفتيشية علي أحد المنشآت الغذائية وتم ضبط الأصناف التالية:

▪︎ 50 كرتونة كفتة بوزن 350 كجم

▪︎ 100 كرتونة بانيه بوزن 960 كجم

▪︎ 200 كرتونة برجر بوزن 2400 كجم

وقد تم سحب عينات من المنتجات الغذائيه المذكورة ، وتبين من فحصها معملياً ؛ إضافة ألوان صناعية غير مصرح بها .

كمًا تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات الموجودة بالمنشأة

وعرض محضر الضبط على النيابة العامة للنظر والتصرف..

جاء ذلك تحت إشراف د.محمد علي مدير إدارة الأغذية بالقليوبية ، ا. سامي رجب مراقب عام الأغذية بالقليوبية، وشريف الغرياني مراقب اول الاغذية بالخانكة، ومفتشي الأغذية، وبناء علي توجيهات ا.د حموده عيد الجزار وكيل وزارة الصحة ، بتكثيف الرقابة علي المنشآت الغذائية ، وتحت إشراف د. فاطمة عبد المنعم مدير عام الطب الوقائي