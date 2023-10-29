صرحت جهات التحقيق بالقليوبية، بدفن المتوفاة إثر اصطدام سيارة مسرعة بها أثناء عبورها الطريق باتجاه طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، وذلك عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، كما كلفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وذلك دائرة قسم شرطة أول بنها، بسرعة ضبط السيارة المتسببة بالحادث وقائد السيارة.

دفن جثة ربة منزل ..إثر اصطدام سيارة مسرعة بها ببنها

وقد جرى نقل الجثة للمستشفى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

كانت البداية بتلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، من مأمور قسم شرطة أول بنها، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي أمام منطقة توشيبا، اتجاه الإسكندرية، ومصرع ربة منزل.



على الفور ؛ انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء عبور هناء إ ب، 45 سنة، ربة منزل، مقيمة دائرة مركز شرطة شبين القناطر، طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، أمام منطقة توشيبا دائرة القسم، اتجاه الإسكندرية، اصطدمت بها سيارة مسرعة، وفر قائدها هاربا من مكان الواقعة، جرى نقل الجثة للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تجديد حبس أب وأبنته لقتلهما أبنه الاول في طوخ

كما جدد قاضى المعارضات بالقليوبية حبس أب وزوجته الثانية في إنهائهما حياة ابنته الصغيرة بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، 15 يوما على ذمة التحقيقات مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة لهما.

كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بورود بلاغ من إحدى السيدات يفيد باختفاء ابنتها خلال إقامتها بمسكن والدها وزوجته الثانية.



وتوصلت تحريات المقدم محمد خليفة، رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، إلى أن الطفلة المجني عليها تبلغ من العمر 7 سنوات، كانت تقيم بمسكن والدها وزوجته الثانية، وعندما كانت تطلب الطفلة الرجوع إلى والدتها والإقامة معها، كانت تقوم زوجة الأب بتحريضه عليها، وكان يضرب ابنته ويعذبها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بين يديه.



وكشفت التحريات الأولية.قيام الأب وزوجته الثانية بضربها بخرطوم حتى ماتت، وتوالت اعترافات الأب المتهم أمام المباحث الجنائية بالقليوبية.

وقال إن الطفلة كانت تريد الذهاب لوالدتها وكانت تبكي كثيرا، فقامت المتهمة الثانية زوجة الأب بضربها بخرطوم وجاء الأب ليعاونها حتى ماتت.

وأعترف المتهمان في جهات التحقيق ، بعدما اكتشفنا وفاتها خشينا من اكتشاف الواقعة فقمت بحفر حفرة على عمق متر ونصف في مطبخ الشقة الكائنة بقرية طنط الجزيرة دائرة مركز شرطة طوخ لدفنها، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات.