إصابة 4 في حادث انقلاب سيارة بطريق يوسف الصديق بالفيوم

أصيب 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بطريق ابشواى – يوسف الصديق، تم نقل المصابين الى مستشفي أبشواي المركزي وتم عمل الإسعافات اللازمة للمصابين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم قد تلقت اخطارا من قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي أبشواي المركزي، بإنه استقبل 4 أشخاص مصابين نقلتهم سيارات الإسعافات الي المستشفي، وإصاباتهم تراوحت بين كدمات وكسور، وتبين أن جميعهم كانوا يستقلون سيارة سوزوكي، وإنقلبت بهم بطريق أبشواي يوسف الصديق، بالقرب من مدخل مدخل قرية العصامي، وتم عمل الإجراءات اللازمة للمصابين وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيا بة التي تولت التحقيق .

حادث آخر

وفى حادث سابق لقي مواطن بالفيوم مصرعه واصيب 7 اخرين فى حادث تصادم تروسيكل ودراجة بخارية تم نقل الجثة والمصابين الى مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان مستشفي الفيوم العام قد إستقبل جثة لمواطن تم إيداعها بمشرحة المستشفي، كما إستقبل قسم الاستقبال والطواري 6 مصابين بإصابات مختلفة، تراوحت بين كدمات وكسور، وتبين أنهم أصيبوا في حادث تصادم بين تروسيكل ودراجة بخارية بطريق قرية بيهمو، ونقلتهم سيارات الإسعاف الي المستشفي، وتم إزالة آثار الحادث من الطريق، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.