وسائل إعلام عالمية تسلط الضوء على تحذير السيسي من توسيع دائرة التصعيد بالمنطقة

سلطت وسائل إعلام وصحف عالمية الضوء على تحذير الرئيس عبد الفتاح السيسي من تفاقم الأوضاع في قطاع غزة وتوسيع دائرة التصعيد إقليميا مما يؤدي إلى تحويل المنطقة بأكملها إلى "قنبلة موقوتة"، وتشديده على ضرورة احترام سيادة الدولة المصرية وعدم المساس بها.



وركزت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية على تأكيد الرئيس السيسي أن "هدف جيش مصر بقوته وقدراته وكفاءته هو حماية مصر وأمنها القومي، مشددا على أهمية العقل والحكمة عند استخدام القوة، خاصة وأن مصر تلعب دورا إيجابيا للغاية في خفض التصعيد.

ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية تحذير الرئيس السيسي من تحول المنطقة إلى "قنبلة موقوتة"، ومن أي توسع لدائرة الصراع في قطاع غزة بغض النظر عن السبب، مؤكدا على وجوب احترام سيادة مصر.



وسلطت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أيضا الضوء على تحذير الرئيس السيسي من تحول المنطقة إلى "قنبلة موقوتة" ستؤثر على جميع دول المنطقة، بالإضافة إلى تحذيره من توسع الصراع في غزة بغض النظر عن السبب.



كما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية التحذير نفسه عن الرئيس السيسي، وركزت على تصريحه بأن الشرق الأوسط "سيصبح قنبلة موقوتة"، وأن توسع الصراع في غزة لن يكون في صالح أي من دول المنطقة.



ونقلت صحيفة "تليجراف" البريطانية، عن الرئيس السيسي تأكيده ضرورة احترام سيادة الدولة المصرية، وكذلك تحذيره من توسع الصراع في غزة مما يحويل المنطقة بأكملها إلى "قنبلة موقوتة" تؤثر على الجميع.



وركزت إذاعة "فويس أوف أمريكا" على موقعها الإلكتروني على تحذير الرئيس السيسي من مخاطر تفاقم الصراع في غزة على المنطقة وتحولها إلى "قنبلة موقوتة"، وذلك في تقرير موسع حول أحدث تطورات الأوضاع في قطاع غزة.



ونقل اتحاد البث السويسري،عبر موقعه الإلكتروني (سويس إنفو)، عن الرئيس السيسي تأكيده على ضرورة احترام الدولة المصرية، وقوله"إن مصر دولة قوية لا يمكن المساس بها، وتحذيره من أن اتساع رقعة الصراع لن يكون في مصلحة المنطقة".



وفي تقرير مطول حول الأوضاع في غزة، ركزت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية على تحذير الرئيس السيسي من تفاقم الصراع بغض النظر عن سبب التفاقم، مكررا تحذيره من توسع النزاع وتحول المنطقة إلى قنبلة موقوتة تهدد الجميع.



وأبرزت شبكة "أريانا نيوز" الأفغانية تحذير الرئيس السيسي من خطر توسع الصراع في غزة، كما ركزت الشبكة على تأكيده أن مصر دولة قوية يجب احترام سيادتها وعدم المس بها، واحترام موقفها في القضية الفلسطينية.



وسلطت مؤسسة "تي في بي" الإعلامية البولندية الحكومية الضوء على تصريحات الرئيس السيسي، حيث نقلت تحذيره من أن توسع الصراع في غزة سيهدد المنطقة بأكملها، كما ركزت الشبكة على عقد السيسي قمة سلام بالقاهرة في وقت مبكر من أكتوبر الجاري للدعوة بالسماح بعبور المساعدات إلى غزة ووقف إطلاق النار.