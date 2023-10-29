وكيل تعليم قنا يخصص يوم لكل إدارة لمتابعة سير العمل

أعلن الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، تنفيذ آلية جديدة لإدارة العمل من داخل دواوين الإدارات التعليمية عن طريق تخصيص أحد أيام الأسبوع والتواجد بمكتب مدير عام الإدارة والتعرف على سير العمل بها وتذليل أي عقبات تواجهها، وكذا استقبال المواطنين بالإدارة و الإسهام في حل مشكلاتهم .

جاء ذلك أثناء تواجد الوكيل بمكتب الأستاذ عبد الله القباني مدير عام إدارة قنا التعليمية - أكبر إدارات المديرية التسع من حيث عدد الطلاب والمعلمين - ومراجعة جهود العاملين بإدارات الإحصاء و التعليم الإعدادي لإنهاء الإحصاء الاستقراري و تسكين لجان الشهادة الاعدادية .

واستعرض مدير تعليم قنا، مع مدير عام الإدارة خطة إدارة قنا التعليمية في تنفيذ مبادرة طور وغير التي تستهل فعاليتها غدا و ينفذها مركز التطوير التكنولوجي بالتنسيق مع الإدارة داخل قاعات مدارس الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية العسكرية و الحديثة الإعدادية وسيدي عبد الرحيم الإعدادية بنين و قنا الرسمية لغات وحامد سليمان الإعدادية والمعنى تعليم اساسي.

يذكر أن “طور وغير ” تستهدف تدريب 1200 طالب بالمرحلتين الإعدادية والثانوية وتنمية مهاراتهم في الجانبين المهني والتكنولوجي و يشرف عليها اشرف سعد مختار مدير مركز التطوير التكنولوجي و اكرامي خميس مسئول التدريب بالمركز ، وينفذها احمد فاروق مبارك منسق المبادرة بالمديرية و محمد وجيه القطوعي منسق المبادرة بإدارة قنا ورئيس قسم التطوير التكنولوجي .