”أنقذوا ما تَبَقّى من سنوات العُمر” كتاب يقدم نصائح عن كيفية التعامل مع قضايا الحياة اليومية



فى طبعة فاخرة ، تم صدور كتاب " انقذوا ما تبقى من سنوات العمر " للكاتب الأردني كامل مراد من دار ليدرز للنشر والتوزيع لصاحبها محمد عبد الرازق ، أول مؤلف عربي يقدم نصائح حول كيفية التعامل مع قضايا الحياة اليومية.



يتناول الكتاب مجموعةً من التَّجارب والخبرات التي اكتسبها المؤلف على مدار خمسون عاما ، كما يسلّط الضوء على موضوعاتٍ لطالما عاني منها



البشر كثيرًا، ويحاول اقتراح حلولًا لهذه المشكلات.

ويقول كامل مراد: إنَّ هذا الكتاب كتبتهُ بلغةٍ سهلةٍ ومبسَّطةٍ ليفهمها الكبير والصَّغير، وموضوعاته مناسبةٌ لجميع الأعمار، لأنَّه يذكر فروقات بين الماضي والحاضر، ويكسب قارئه خبرةً في حياته ويوسّع آفاقه لأمورٍ لم يتعرَّض لها بعد.



ومن المقرر أن تقوم دار ليدرز للنشر والتوزيع بطرح الكتاب في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته القادمة

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