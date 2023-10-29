موعد مباراة الأهلي وصن داونز في السوبر الأفريقي "العودة"

يستعرض بوابة الوفد الإلكترونية موعد مباراة الأهلي وصن داونز مساء الأربعاء المقبل في المباراة المرتقبة على استاد القاهرة الدولي ضمن إياب ضمن منافسات دور إياب السوبر الأفريقي.

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ويحل صن داونز ضيفًا ثقيلًا على الأهلي مساء الأربعاء المقبل على استاد القاهرة بحضور كامل لجماهير النادي الأهلي في بطولة السوبر الأفريقي.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة صن داونز

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة ورضا سليم وبيرسي تاو.

خط الهجوم: صلاح محسن.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في الدوري الأفريقي

من المقرر ان يلعب الأهلي وصن داونز في لقاء العود 1 من شهر نوفمبر 2023، في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، و9 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، 10 مساء بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي و صن داونز

تذاع مباراة الأهلي وصن داونز على الهواء مباشرة على قنوات بي ان سبورت وأبوظبي الرياضية ، بجانب أون تايم سبورت.