"الجلاجل" : قطاع الصحة بالسعودية واعد .. ومجلس الوزراء يضم 4 وزراء صحة سابقين

أكد فهد الجلاجل وزير الصحه السعودى أن قطاع الصحه فى السعوديه واعد ودعا المستثمرين إلى اقتناص الفرص خاصه فى ظل سياسة الخصخصه التى سيبدأ تطبيقها منتصف العام القادم . وقال وزير الصحه السعودى أن الصحه تأتى على رأس الأولويات .

وأشار إلى أن مجلس الوزراء السعودى يضم 4 وزراء سبق لهم تولى حقيبة وزارة الصحه.

حديث الوزير جاء فى الجلسه الافتتاحيه لملتقى الصحه العالمى الذى بدأ أعماله اليوم بالرياض وكان بجوار الوزير فى الجلسه المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار الذى تولى حقيبة وزارة الصحه فى السابق والذى داعب وزير الصحه قائلا : "كاشفين أوراقك" ، وتدخل مدير الجلسه الإعلامى المديفر الذى قال لوزير الصحه هل الوزراء الأربعه بيكونوا معك أم عليك فرد عليه الوزير قائلا : وجود الوزراء الأربعه بخلفيه من الصحه يثرى المناقشات التى تخص القطاع داخل المجلس ويكسبها عمق ويساهم فى دعم التشاور خاصه وأن القطاع ليس منغلقا .

يذكر أن مجلس الوزراء السعودى يضم 4 وزراء سبق لهم تولى حقيبة وزارة الصحه على رأسهم المهندس خالد الفالح وزير الإستثمار الذى يعد واحدا من أقدم وأكفأ وزراء المملكة حيث تولى حقيبتى الصحه والطاقه بالإضافه إلى رئاسته لشركة أرامكو العملاقه ، ونظرا للنجاحات التى حققها فى المواقع التى شغلها خاصه فى وزارةالطاقه وشركة أرامكو فقد تم الدفع به إلى وزارة الإستثمار التى تحتاج إلى مجهودات كبيرة الفترة القادمة خاصه أن المملكة فى ظل رؤية 2030 تحولت إلى قبله واعده للمستثمرين وهو ما يفرض على الوزارة الإسراع فى تقديم تيسيرات جديده لتشجيع الإستثمار وفى مقدمتها قانون الإستثمار الموحد والسماح للأجانب بتملك العقارات .

كما تولى توفيق الربيعه وزيرالحج والعمرة حقيبة وزارة الصحه حيث يعد الوزير السابق لها وكان ذلك فى فترة جائحة كورونا وحقق فيها انجازات ونجاحات كبيرة دفعت المملكة لتكون ثانى أفضل دوله فى العالم فى التعامل مع الجائحه، وهو ما دفع القياده السعوديه للدفع به لتولى حقيبة وزارة الحج لتحقيق هدف الوصول بأعداد الحجاج والمعتمرين إلى 30 مليون وفى أعقاب توليه المسئوليه بدأ الوزير فى القيام بجولات مكوكيه فى جميع الدول الإسلاميه وتقديم تيسيرات وخطط غير مسبوقه لتحقيق الهدف المكلف به ،وبدأت المملكة تشهد قفزة كبيرة فى هذا القطاع منذ توليه المسئوليه .

كما تولى أحمد الخطيب وزير السياحه حقيبة الصحه فى السابق والتى انتقل منها الى هيئة الترفيه وبعدها إلى وزارة السياحه .