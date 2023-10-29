الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أسوان يدك شباك غزل المحلة بثنائية بيضاء في دوري المحترفين

غزل المحلة وأسوان
غزل المحلة وأسوان

حقق فريق أسوان فوزًا هامًا على نظيره غزل المحلة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد أسوان الدولي ضمن منافسات الجولة الـ6 في دوري المحترفين .

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بدأ أسوان  مبكرا في الضغط على حصون دفاعات زعيم الفلاحين  لتسجيل هدف التقدم .

سجل حسام عرفات مهاجم أسوان هدف التقدم في الدقيقة 10 من أحداث الشوط الأول، جاءت الكرة من خلال دفاعي من قبل غزل المحلة ليستغل حسام عرفات الكرة ويسدد الكرة في شباك  عمرو شعبان حارس مرمي غزل المحلة .

وغزز محمد مرسي  لاعب أسوان نتيجة المباراة من خلال تسجيله الهدف الثاني لصالح زهرة الجنوب في الدقيقة 16 من عمر اللقاء .

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم أسوان  على غزل المحلة بهدفين دون رد .

تشكيل أسوان الرسمي  لمباراة غزل المحلة

أحمد بليلة _ علي فتحي _ أحمد كاستلو _ حسام عرفات _ محمد مرسي _ بلال جمال _ مسعد عوض _  صابر الشيمي _  عمر سعودي _ محمود لوكس _  مصطفي غناني

تشكيل غزل المحلة الرسمي لمباراة أسوان

عمرو شعبان , عمرو الجزار , أحمد طارق , عبد الرحمن بودي  , محمد جابر , شيكو محارب  , محمود غالي ,محمد حجازي , عبده يحيـى , تشارلز باسي , عمرو مصطفى.

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء بفوز أسوان على نظيره غزل المحلة بهدفين دون رد .

بهذه النتيجة  رفع أسوان  من رصيده عند النقطة 7  ويحتل المركز السابع في جدول دوري المحترفين ، بينما توقف رصيد غزل المحلة  عمد النقطة 11 محتلا وصافة الدوري مؤقتًا .

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