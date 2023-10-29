الدوري الأفريقي .. صن داونز يتقدم على الأهلي بأولى الأهداف

تقدم فريق صن داونز بالهدف الأول على الأهلي ، خلال اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب لوفتوس ستاديوم بجنوب أفريقيا ، لحساب ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة الدوري الأفريقي.





جاء الهدف في الدقيقة 51 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء عبر اللاعب ماسيكو.

كانت مجريات الشوط الأول قد انتهت بالتعادل السلبي وسط أداء دفاعي من لاعبي الأهلي.

تشكيل الفريقين ..

وجاء تشكيل الفريق الجنوب أفريقي في بداية المباراة كما يلي..

في حراسة المرمى: رونوين ويليامس.

خط الدفاع: عبدالمنعم بوطويل، موسى ليبوسا، ريفالدو كوتزي، أوبري موديبا.

خط الوسط: خوليسو موداو، تيبوهو موكيانا، مارسيلو أليندي، جونيور ميندييتا.

الهجوم: ثيمبا زواني، جاستون سيرينو.

وشهد تشكيل الأحمر في اللقاء تغييرات بالجملة، وفقًا لما أعلنه السويسري مارسيل كولر، مدرب الأحمر.

وجاء تشكيل الأهلي في بداية اللقاء كما يلي ..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة ورضا سليم وبيرسي تاو.

خط الهجوم: صلاح محسن.