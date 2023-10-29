الأهلي وصن داونز .. سجل متكافئ في تاريخ مواجهات الفريقين

في مواجهة مرتقبقة جماهيريًا، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع دقات الثالثة عصر اليوم الأحد مع صن داونز الجنوب أفريقي على ملعب لوفتوس في مباراة الذهاب للدور نصف النهائي لبطولة الدوري الأفريقي التي تقام للمرة الأولى في تاريخ بطولات الأندية الإفريقية تحت رعاية كاف.





وسبق أن تقابل الفريقان أربع عشرة مباراة خلال سبع مواجهات في تاريخ لقاءاتهما في بطولات الأندية الأفريقية، تمكن الأهلي من الفوز خلال خمس مباريات، بينما فاز فريق صن داونز في أربعة مباريات، وحسمت نتيجة التعادل مواجهات الفريقين في خمس مباريات.

وتمكن لاعبو الأحمر من تسجيل تسعة عشر هدفاً، مقابل تسعة عشر هدفاً تلقتها شباكه.

تاريخ مواجهات الأهلي وصن داونز ..

جاءت المواجهة الأولى بينهما في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2001، وأقيم اللقاء في مدينة بريتوريا الجنوب أفريقية وانتهت بالتعادل 1-1، أحرز هدف الأهلي سيد عبد الحفيظ، وفي لقاء العودة بالقاهرة فاز الأهلي 3- صفر أحرز أهداف الأهلي خالد بيبو.

أما المواجهة الثانية في ذهاب دور الستة عشرة لدوري أبطال إفريقيا 2007، أقيمت المباراة في بريتوريا وانتهت بالتعادل 2-2، أحرز هدفي الأهلي محمد بركات وأمادو فلافيو، وفي لقاء العودة بالقاهرة فاز الأهلي 2- صفر أحرزها شادي محمد ومحمد أبو تريكة.

وجاءت المواجهة الثالثة في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا 2018-2019، وأقيمت في بريتوريا وانتهت بتفوق عريض للفريق الجنوب أفريقي صن داونز 5- صفر، وفي لقاء الإياب بالإسكندرية فاز الأهلي 1- صفر سجله وليد أزارو.

أما المواجهة الرابعة جاءت في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا 2019-2020، وانتصر الأهلي حينها في القاهرة 2- صفر.

أحرز هدفي الأهلي علي معلول، وفي لقاء العودة ببريتوريا تعادل الفريقان 1-1، أحرز هدف الأهلي ليبوهانج مبوي مدافع صن داونز في مرمى فريقه.

أما المواجهة الخامسة في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا 2020-2021، انتصارالأهلي بالقاهرة 2- صفر أحرز هدفي الأهلي طاهر محمد طاهر وصلاح محسن، وفي لقاء العودة ببريتوريا تعادل الفريقان 1-1، أحرز هدف الأهلي ياسر إبراهيم.

وأقيمت المواجهة السادسة في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا 2021-2022، وانتصار حينها صن داونز 1- صفر، ذهاباً وإياباً.

أما المواجهة السابعة والأخيرة جاءت في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا 2022-2023، تعادل الفريقان بالقاهرة 2-2، وسجل هدفي الأهلي محمد عبد المنعم وحسين الشحات، وفي لقاء العودة ببريتوريا فاز صن داونز 5-2، أحرز هدفي الأهلي محمد شريف وبيرسي تاو.