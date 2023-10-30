محاضرة لأمراض القلب في الطوارئ بالعبور

نظمت إدارة العبور محاضرة بعنوان أمراض القلب في الطوارئ ، وكيفية التشخيص والعلاج، بقاعة المحاضرات بمركز طبي المستقبل، وذلك بمناسبة اليوم العلمي لأمراض القلب ، وبتوجيهات من ا.د حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بضرورة التدريب الطبي المستمر.

جاء ذلك تحت إشراف د. أحمد حسن مدير الإدارة الصحية بالعبور.

وألقى المحاضرة ا.د محمد شاهين استشاري أول القلب والقسطرة التداخلية بمستشفيات الشرطة وهيئة التأمين الصحي..

وقد بلغ عدد المتدربين 35 طبيباً من العاملين بالمراكز الطبية بالعبور .

وعلي هامش المحاضرة تم تكريم ا.د محمد شاهين علي مشاركته المتميزة في اليوم العلمي لمرضي القلب ، و د. عبد الرحيم العايدي مفتش أول صحة العبور علي جهوده المتميزة خلال فترة عمله بالإدارة..