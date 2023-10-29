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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

قبل عرضه على منصة شاهد .. تفاصيل قصة "بطن الحوت"

محمد فراج
محمد فراج

يستكمل النجم محمد فراج في الفترة الحالية تصوير مسلسله الجديد "بطن الحوت"، الذي من المفترض أن  يتم عرضه على منصة شاهد خلال الموسم الشتوي، العمل من تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح.

بطن الحوت مسلسل تتلخص قصته في صراع بين قابيل وهابيل ولكن بشكل عاصري، كما سيكون هناك ظهور كبير لشيوخ السلفية في مصر ، إلى جانب تسليط الضوء على تجارة المواد المخدرة.

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 ومن المفترض أن يجسد النجم خلال الأحداث بشخصية رجل يعمل في صناعة الفخار، كما يضطر للتعاون مع الجماعات السلفية، ويظهر باسم سمرة بشخصية شقيقة، أما يوسف عثمان فيظهر بشخصية شيخ سلمي، ومفاجأة العمل ظهور تامر حبيب كضيف شرف بشخصية تاجر مخدرات، نفس الأمر بالنسبة لـ أسماء أبواليزيد التي يجمعها قصة حب مع فراج

المسلسل من، بطولة محمد فراج، باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، يوسف عثمان، هاجر السراج، سماح أنور، عبدالعزيز مخيون، تامر حبيب، حسام الحسيني، حسن أبو الروس، وآية عبدالرازق، ويشارك فيه العديد من ضيوف الشرف منهم أمينة خليل، غادة عادل، بسمة، تامر حبيب، أحمد وفيق وآخرين، ومن تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح.

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ويذكر أن شارك فراج في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل حرب، تأليف هاني سرحان وإخراج أحمد نادر، وشاركه البطولة أحمد السقا، وحقق العمل نسبة مشاهدة كبيرة وقت عرضه.

أما في الأعمال السينمائية، فقد عرض لـ فراج مؤخرًا فيلم ڤوي ڤوي ڤوي، تأليف وإخراج عمر هلال، والذي حقق إلى الآن مايقرب من 26 مليون جنيه، وشارك في بطولته نيللي كريم، بيومي فؤاد، محمد عبدالعظيم، طه دسوقي، حجاج عبدالعظيم، دارت أحداثه في إطار اجتماعي إنساني كوميدي، حول شخصية حسن التي يقدمها فراج وهو فرد أمن، يسعى للسفر إلى الخارج من أجل تحقيق أحلامه.

وفي سياق آخر ،تعاقد النجم محمد فراج موخرًا على بطولة مسلسل جديد بعنوان كتالوج، إخراج وليد الحلفاوي، ويعرض على نتفيلكس وإلى الآن لم يُعلن عن بداية التصوير.

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