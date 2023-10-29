صور| محافظ كفر الشيخ ووزير التربية والتعليم يتفقدان عدداً من المدارس

تفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، عدد من المدارس وافتتاح المدرسة الرسمية الدولية بالمحافظة.

ورافق وزير التربية والتعليم ومحافظ كفرالشيخ، خلال زيارتهما، عمرو البشيبشى نائب محافظ كفرالشيخ، ومحمد عبد الله مدير مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، واللواء حسن موافي رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمهندس محمد صلاح مدير الإدارة المركزية للصيانة بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، والعقيد أيمن كمال نائب المستشار العسكري للمحافظة، والمهندس محمد الصواف مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بكفرالشيخ، والدكتور علاء جودة وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التعليمية والتنفيذية بالمحافظة.

وتفقد الوزير ومحافظ كفر الشيخ، بتفقد مدرسة الشهيد محمد عاطف الثانوية التجارية بحي غرب كفر الشيخ، والتي تضم عدد ١٤٩٠ طالبًا على فترتين، الفترة الصباحية للطالبات والفترة المسائية للطلاب البنين ، ويبلغ عدد الفصول بها ٢١ فصلا، كما تفقدا معمل الحاسب الألى، وقاعة متعددة الأغراض بالمدرسة.

وتوجه وزير التربية والتعليم ومحافظ كفر الشيخ، لتفقد مدرسة "الشهيد أحمد فتحي عدوي الإبتدائية" بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وتضم عدد ٥٣٠ طالبا ويبلغ عدد الفصول ١١ فصلا، حيث تفقدا فصلا لمرحلة رياض الاطفال، وقاعة المشاهدة.

وخلال الجولة التفقدية للمدرستين أجرى الدكتور رضا حجازي واللواء جمال نور الدين حوارا مع الطلاب والطالبات للاطمئنان على أسلوب الشرح بالفصول ومدى استفادتهم من المعلمين.

و اختتم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، جولتهم بافتتاح وتفقد المدرسة الرسمية الدولية بمحور 30 يونيو بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية على مساحة 12 ألف متر وبتكلفة حوالى 24 مليون جنيه، والتى تضم ٥٤٤ طالبا ويبلغ عدد الفصول ٤٢ فصلا، حيث تم تشغيل ٢١ فصلا حاليا.

واستعرض الوزير والمحافظ الرسم الإنشائي لمقترح مجمع مدارس يضم مدرسة حكومية دولية ومدرسة يابانية بجوار المدرسة المقامة، كما شهدا عرضا غنائيا ورياضيا للطلاب بالمدرسة، و تفقدا أيضا فصل رياض الأطفال، وفصل الأول الابتدائي بالمدرسة.