موسم الرياض 2023| تواجد مسرحي مكثف لمصر في النسخة الرابعة

تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض 2023، تواجد مصري مكثف للأعمال المسرحية، والتي ستنطلق خلال الأيام القليلة القادمة.

الجدول المسرحي لموسم الرياض 2023

بدايةً من مسرحية “زواج اصطناعي”، والتي شهدت تغيير في بطلها بعد اعتذار الفنان محمد سلام عن دوره، ليأتي بديلًا عنه الفنان أحمد أنور، وتم إصدار بوستر جديد بصورته.

مسرحية زواج اصطناعي..موعد العرض وتفاصيلها

ومن المقرر ان تعرض المسرحية في الـ 30 من أكتوبر الجاري، على مسرح محمد العلي، مسرحية زواج اصطناعي من بطولة مي عز الدين، بيومي فؤاد، إيمان السيد، سليمان عيد، دنيا المصري، مصطفى غريب".

بوستر مسرحية زواج اصطناعي

مسرحية تطبق الشروط والأحكام

بجانب مسرحية “تطبق الشروط والاحكام” التي سوف تعرض في الـ 10 من نوفمبر القادم، ، من بطولة أكرم حسني، منهم: أسيل عمران، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا، إسماعيل فرغلي.

تدور احداث مسرحية “تطبق الشروط والاحكام” حول طباخ يقع في حب ابنة مدير المطعم الذي يعمل به، وبالفعل يتقدم لخطبتها لكن وادها يملي عليه عدد من الشروط والاختبارات عليه اجتيازها ليربح بقلب ابنته.

مسرحية تطبق الشروط والأحكام

فعاليات افتتاح موسم الرياض 2023

وكان قد أعلن آل الشيخ أعلن رسميا انطلاق موسم الرياض بنسخته الرابعة، مساء أمس، قائلًا "النسخة الرابعة من موسم الرياض مميزة تحقق أحلامكم وأمنياتكم بإذن الله .. وفي الختام ، أهلاً بكم في موسم الرياض".

وتشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض العديد من الفاعليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

حمل حفل الافتتاح عدد كبيرمن المشاهير في الرياضة والفن والغناء والمصارعة، منهم "كريستيانو رونالدو، وكونور مكريجور، وصامويل إيتو، ومايك تايسون، وإيمينم، ومحمد حماقي، ونانسي عجرم، وأحمد عز، ومحمد هنيدي، وإليسا، وغيرهم.

وتشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض العديد من الفاعليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

كما سيضم موسم الرياض 2023" اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إليكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عاملية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة بإسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يوماً على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

تحدث آل الشيخ عن أحداث بوليفارد هول الجديدة والتي ستحتضن تجارب عالمية جديدة، على رأسها “الاحتفال بالذكرى المئوية لـ ديزني من خلال “قلعة ديزني”، التي تتواجد اللمرة الاولى هناك.

إلى جانب تجربة “هاوس أوف هايب”، وهي تُعد أكبر تجربة تربط بين الواقع والافتراض، و 30 تجربة تفاعلية مختلفة، والمئات من الفعاليات على مدار أيام الموسم.