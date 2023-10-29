الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الإسكان خلال تجوله بمدينة العلمين الجديدة: عايز المواقع خلية نحل

وزير الإسكان يتجول
وزير الإسكان يتجول في مدينة العلمين الجديدة

 تجول الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمنطقة الأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة تقدم الأعمال، حيث يجرى الانتهاء من تشطيب الواجهات لـ15 برجًا تم الانتهاء من تنفيذها، بالتوازى مع تنفيذ التشطيبات الداخلية، كما يجرى تنفيذ عدد آخر من الأبراج، وتم الانتهاء من المنطقة الترفيهية، التى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجًا يسع 3 آلاف سيارة، وعددًا من المحال، ورافقه مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

 وأكد الجزار لمسئولي شركات المقاولات العاملة فى مشروعات مدينة العلمين الجديدة، ضرورة بذل المزيد من الجهد للإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات، وبأعلى جودة، وزيادة أعداد العمالة، قائلًا لهم: "عايز المواقع خلية نحل".

كما تفقد وزير الإسكان، الكمبوند السكنى الترفيهي التجاري الإداري "مزارين"، والذى يتم تنفيذه على مساحة 707 أفدنة، على الشاطئ الجنوبى لبحيرات العلمين، مطلًا على الأبراج الشاطئية، ويشتمل على عدد من نماذج الفيلات والشاليهات والعمارات، بإجمالي 618 فيلا، و552 شاليها، و364 عمارة، بإجمالى 8,691 وحدة.

وتفقد الوزير، مشروع المدينة التراثية، بمدينة العلمين الجديدة، والمُقامة على مساحة 260 فدانًا، ويبلغ إجمالى عدد المنشآت بها حوالى 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – الأوبرا – المبانى التجارية والفندقية فى الحى القديم – مجمع السينمات).

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