أوقاف الفيوم تنظم برنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات   

نظمت مديرية الأوقاف بالفيوم اليوم الأحد فعاليات اللقاء الثاني من برنامج البناء الثقافي لأئمة وواعظات أوقاف الفيوم، بقاعة مسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود الشيمي وكيل الوزارة، والدكتور وليد الشيمي وكيل كلية دار العلوم بالفيوم، وفضيلة الشيخ يحيى محمد مدير الدعوة، ومديري الإدارات الفرعية.

يأتي هذا في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الفكر الوسطي المستنير، وتفعيلًا لبرنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات، لتشكيل الوعي المستنير وتعليم الناس وتبصيرهم، وضمن خطة الوزارة للعمل على البناء الثقافي للأئمة والواعظات باعتباره من أهم المهمات وأعظم الواجبات ليكون الداعية على بصيرة بأحوال الناس وواقعهم، باعتبار الداعية هو الطريق الذي يسلكه الناس للإستفسار والتوضيح، وهو من يحمل أمانة الدعوى إلى الله سبحانه وتعالى، وهي مسئولية عظيمة لمن يتحملها.

وخلال اللقاء أعرب الدكتور وليد الشيمي وكيل كلية دار العلوم بجامعة الفيوم عن شكره لوزارة الأوقاف على هذا البرنامج المتميز، مؤكدًا أن الدعاة في الحقيقة هم الشموع التي تحترق لتضيء للناس طريق الهدى والحق والضياء، ويسهمون في تشكيل وعي الأمة المستنير، وعليهم تقع مسئولية تعليم الناس وتبصيرهم، كما أشاد بجهود وزارة الأوقاف البارزة والمتميزة ، واهتمامها بالبناء الثقافي للأئمة والواعظات بكافة ربوع الوطن.

وكيل أوقاف الفيوم: الدعوة إلى الله لها مكانة عظمى وفضيلة كبرى ..

وأشار الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، إلى أن الدعوة إلى الله (عز وجل) لها في الدين مكانة عظمى، وفضيلة كبرى، فهي مهمة الأنبياء والرسل، موضحا أن العلم من أعظم المقوّمات للداعية الناجح، وهو من أركان الحكمة، ولهذا أمر الله به، وأوجبه قبل القول والعمل، فقال (سبحانه): "فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا الله وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالله يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ"، كما أكد أن البناء الثقافي من أهم المهمات، وأعظم الواجبات، ليكون الداعية على بصيرة بأحوال الناس وواقعهم. الجدير بالذكر أن اللقاء افتتح بتلاوة من القرآن الكريم ،ثم محاضرة لفضيلة الدكتور وليد الشيمي ،ثم أعقبها كلمة للدكتور محمود الشيمي،ثم اختتمت فعاليات البناء الثقافي بالمقرأة النموذجية ثم مجلس الصلاة والسلام على خير البرية.