أمطار غزيرة تضرب مدينة شرم الشيخ

تعرضت مدينة شرم الشيخ اليوم الأحد لأول مرة منذ سنوات لسقوط أمطار غزيرة رغم الطقس الحار، ولم تتسبب الأمطار الغزيرة في أية إعاقة لحركة السير والمرور بكل تجملت المدينة بمياه الأمطار واغتسلت الشوارع .

وكانت تعرضت معظم مدن جنوب سيناء لسقوط أمطار وسقطت علي طور سيناء سيول الخير وجرت كالنهر في أودية ميعر و اسلا كما شهد طريق دهب سيل صغير عن مطلع "النصب التذكاري اليهودي"

وأعلنت الوحدة المحلية حالة الطوارئ القصوى تحسبًا لحدوث سيول خلال الساعات المقبلة.

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى إعلان حالة الطوارئ القصوى بكل القطاعات المعنية، لمواجهة أي تقلبات مفاجئة في حالة الطقس، والتأكيد على رؤساء المدن بالتواجد الميداني في مواقع إحداثيات السيول في حالة تساقط أمطار، ومتابعة مخرات السيول، وتأكيد جاهزية واستعداد المعدات الثقيلة، والتنسيق الدائم والمستمر مع كافة الجهات المعنية للتعامل الفوري والسريع مع أي طوارئ.



كما أن حالة الطقس غير مستقرة بالمدينة، نتيجة لنشاط الرياح المحملة بالرمال، وهذه الرمال تكون شديدة على بعض المناطق بالطرق الرئيسية، لذا جرى إعلان حالة الطوارئ القصوى بكل القطاعات المعنية للتحرك الفوري في حالة حدوث أي طوارئ.

يذكر أن جميع الطرق الرئيسية بالمدينة، والطرق الدولية التي تربط المدينة بكل مدن المحافظة مفتوحة وتسير بها حركة المرور بشكل طبيعي.

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