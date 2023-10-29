غدًا.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية مجانية بسمالوط

تنظم مديرية الصحة بمحافظة المنيا، بدءا من غد الإثنين، قافلة طبية علاجية مجانية بقرية السرارية إحدى قرى مركز ومدينة سمالوط شمال المحافظة، وذلك على مدار يومين متتاليين 30 و 31 أكتوبر الجارى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية، والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرا عليهم، وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة الطبية العلاجية المجانية ستضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن "، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين.

مع تقديم الخدمات الطبية، من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرا وكيل الوزارة إلى أن القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة، في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.