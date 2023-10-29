فرق طبية لتوقيع الكشف علي العاملين بالوحدة المحلية لمركز قوص بقنا

اشرفت هبة الفولي نائب رئيس مركز قوص جنوب محافظة قنا، علي اعمال الفرق الطبية التابعة للإدارة الصحية، لتوقيع الكشف الطبي علي العاملين بديوان الوحدة، وذلك في إطار امتداد اعمال المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة.

واوضحت نائب رئيس المركز ان خدمات المبادرة تتضمن الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكر، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، وزيادة الوزن، والاعتلال الكلوي، وكذلك خدمات دعم صحة المرأة من خلال التوعية بالفحص الذاتي للثدي، وفحص الثدي إكلينيكيًا، والتوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة، بالإضافة إلى خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية كالقولون، والرئة، والبروستاتا، وعنق الرحم وغيرها.

من جهته اكد وليد تميرك منسق المبادرات والقوافل الطبية، علي حرص ادارة الصحية بقوص علي تواصيل خدماتها الي جميع المواطنين والعاملين بالمصالح والمقرات الحكومية وكذلك النقابات من خلال فرقها الطبية وعياداتها المتنقلة.