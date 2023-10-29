الأحد 29 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

8 كلمات وآية قرآنية تزيل الخوف وتطمئن القلب

قرأن كريم
قرأن كريم

الخوف من الله عز وجل مقبول ومرغوب فيه، لأنه يدفع الإنسان إلى الطاعات والعبادات. أما الخوف النفسي الذي يؤدي إلى التوتر والقلق، فيجب علاجه بالأخذ بالأسباب وإلقاء الحمول والهموم على الله عز وجل.

السكينة 

السكينة هي الطمأنينة التي يلقيها الله في قلوب عباده المؤمنين. وهي ذكرها الله عز وجل في ستة مواضع في القرآن الكريم، كلها تتضمن المعاني من الجلال والوقار الذي يهبه الله تعالى لعباده المؤمنين.

لإزالة الخوف النفسي، يمكن أن يقرأ الإنسان آيات السكينة، وهي:

  • البقرة/248: (وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ)
  • التوبة/26: (ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ)
  • التوبة/40: (إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا)
  • الفتح/4: (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ)
  • الفتح/18: (لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا)
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أفضل دعاء وقت أذان الفجر

دعوة الله

كما يمكن أن يدعو الإنسان الله عز وجل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند الخوف:

  • اللهم إنا نجعلك في نحرهم، ونعوذ بك من شرورهم.

وأخيرًا، يجب على الإنسان أن يتذكر أن الله تعالى هو القادر على كل شيء، وأن ما يقلقه لا يقارن بقدرة الله عز وجل.

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أفضل دعاء وقت أذان الفجر

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