الأحد 29 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

كان بيحط مشمع على السيارة.. وفاة تبًاع تحت عجلات سيارة بالعبور

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أمرت جهات التحقيق بدفن جثمان تبّاع لقي مصرعه ،إثر سقوطه أسفل سيارة نقل، لقيامه بوضع مشمع على السيارة محل عمله أثناء سيرها على الطريق الأوسطي اتجاه بلبيس دائرة قسم شرطة أول العبور في محافظة القليوبية.

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كان بيحط مشمع علي السيارة ..وفاة تبًاع تحت عجلات سيارة بالعبور 


تبين من التحريات الأولية ، أن المجني عليه  حيث اختل توازن التبًاع وسقط أسفل إطارات السيارات، وتم نقل الجثة لمستشفى السلام بالقاهرة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط السيارة وقائدها والتحفظ عليهما وتحرر محضر بالواقعة.


تولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ورفع بصمات السيارة من قبل المهندس الفني المختص.

بداية أحداث الواقعة 


كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العبور يفيد بورود بلاغ من عمليات النجدة، بوقوع حادث بالطريق الأوسطي اتجاه بلبيس دائرة القسم. 
 على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع تباع مصرعه إثر سقوطه أسفل سيارة نقل، وتبين من التحريات أن الضحية كان يضع مشمعًا على السيارة محل عمله أثناء سيرها على الطريق الأوسطى اتجاه بلبيس دائرة قسم شرطة أول العبور، حرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أصدرت قرارها السابق. 
 

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