رفع آثار حادث تصادم عدد من السيارات على طريق الإسكندرية الصحراوي

رفع رجال الدفاع المدني آثار حادث تصادم عدد من السيارات الاتوبيسات على طريق الإسكندرية الصحراوي بنطاق محافظة البحيرة، وتم فتح الطريق أمام السيارات عقب إزالة آثار الحاد.

وظهرت في مسرح الحادث جثث للضحايا مع اشتعال النيران في السيارات، مع تعامل فوري من قبل الجهات المختصة من رجال الدفاع المدني الذين انتقلوا بسيارات الإطفاء محاولين السيطرة على الحريق الضخم، الذي تكاثفت وتصاعدت أدخنته في الفضاء، وجرى السيطرة عليها عقب دقائق من اشتعال النيران، وتم رفع آثار الحادث وإخماد النيران في أقل من نصف ساعة.

كما وصل إلى مسرح الحادث في اللحظات الأولى عقب ما يقرب من عشر دقائق عقب إخطارها من النجدة عدد كبير من سيارات الإسعاف التي تسابقت في نقل الضحايا والمصابين إلى مستشفى النوبارية وغيرها لضمان إسعاف المصابين وتقديم الرعاية الصحية لهم.

كما جرى إعداد كشوف بأسماء الضحايا تمهيدًا لإخطار أسرهم لتسلم جثامينهم، وتم التعامل مع الحادث فوريًا مع رفع درجات الطوارئ والاستعداد القصوى للتعامل مع المصابين وتقديم الرعاية الحرجة اللازمة لهم.

كان قد وقع تصادم بين عدد كبير من السيارات على طريق “القاهرة-الإسكندرية” الصحراوي، بجهة الكيلو 134 في القادم من الإسكندرية باتجاه القاهرة، بنطاق محافظة البحيرة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة المختصة مصحوبة بسيارات الإسعاف والمرور، وتم فحص البلاغ ورفع حطام الحادث.