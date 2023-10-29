لخسارة الوزن.. حضري بودينج الشوفان بالشوكولاتة

الشوفان من الأطعمة الصحية التي تدخل في معظم الوصفات، ويستخدم كبديل للدقيق العادي؛ لإحتوائه على الألياف والعناصر الغذائية الهامة التي تعطيك الشعور بالشبع، لذا نقدم لك طريقة عمل بودينج الشوفان بالشوكولاتة.

بودينج الشوفان والشوكولاتة

طريقة عمل بودينج الشوفان بالشوكولاتة

المقادير

كوبان وربع حليب جوز الهند

ثلاث أرباع كوب شوفان

ثلاث أرباع كوب من العسل (أبيض)

ربع كوب كاكاو (خام وغير محلى)

طريقة التحضير

ضعي الشوفان، وحليب جوز الهند، والعسل الأبيض، والكاكاو، في وعاء الخلاط الكهربائي.

اخفقي المكونات جيداً حتى تصبح ناعمة القوام.

ضعي المزيج في قدر على نار متوسطة، وحركي جيداً لحوالي 4 دقائق حتى يغلي ويثخن قوامه.

وزعي البودينج في أطباق التقديم، وضعيها في الثلاجة لمدة ساعة، ثم قدميها.

فوائد الشوفان

إنقاص الوزن

دقيق الشوفان غني بالألياف القابلة للذوبان، لذلك يميل الناس إلى الشعور بالشبع بسرعة أكبر بعد تناوله مقارنة مع الأطعمة الأخرى.

يمكن أن يساعد الشعور بالشبع الشخص على تقليل حجم وجبته وتحقيق أهدافه في إنقاص الوزن.

التخفيف من التهاب القولون التقرحي

يُعد دقيق الشوفان سريع التحضير وجبة سهلة الهضم لمن يعانون من التهاب القولون التقرحي؛ حيث إن هذا النوع من الشوفان يتعرض لعمليات تصنيع أكثر، مما يُقلل من كميّة الألياف التي يحتويها، عام 2013 أن تناول منتج يحتوي على الشوفان بشكل أساسي بالإضافة إلى بعض المُركبات الأخرى قد يساهم في التخفيف من أعراض التهاب القولون التقرحي لدى المرضى المصابين به بدرجة بسيطة إلى متوسطة.

علاج التهاب المفاصل

يساعد تناول الحبوب الكاملة مثل الشوفان عادةً على التخفيف من الالتهابات بشكل عام ومنها التهاب المفاصل، وعلى الرغم من أنّ مُمارسة الرياضة تُساهم في تقوية العظام والعضلات، إلا أنها تضع عبئاً على المفاصل، ولذلك فإنه يجب التركيز على تناول الأغذية التي تُساعد على التعافي بعد التمارين الرياضية كوجبة من الشوفان وبعض الفواكه والمكسرات واللبن مثلا بدلاً من البسكويت أو الفطائر المحلاة.

يقلل من خطر الإصابة بالربو عند الأطفال

الربو هو أكثر الأمراض المزمنة شيوعًا عند الأطفال، وهو اضطراب التهابي في الشعب الهوائية، الأنابيب التي تحمل الهواء من وإلى رئتي الشخص.