إحالة 4 مدارس للشئون القانونية لتقصيرهم في أداء العمل بقنا

قررت وفاء رشاد خلف الله إحالة 4 مدارس للشئون القانونية لتقصيرهم في إداء العمل، وذلك خلال الزيارة المفاجئة التي قامت بها لمتابعه انتظام العملية التعليمية وفق تعليمات السيد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

حيث تفقدت "رشاد" خلال زيارتها مدرسة السمطا قبلي الإعدادية وتابعت انتظام الحضور والانصراف وسجلات مدير المدرسة وغياب وسجلات غياب وحضور التلاميذ وتفعيل لائحة الانضباط.

كما زارت مدرسة أبو مناع غرب الابتدائية المشتركة وتابعت تفعيل لائحة الانضباط وانتظام الاشراف اليومي وانتقلت لمتابعة مدرسة ابو مناع غرب للتعليم الأساسي ولاحظت استخدام التليفون المحمول أثناء الحصة.

وفى ذات السياق تفقدت مدرسة الشعراوي الابتدائية وتابعت انتظام الحضور والانصراف وتفعيل الاشراف اليومي ونظافة المدرسة وقررت رشاد تحويل المدارس جميعها للشئون القانونية لمخالفة اللوائح والقوانين المنظمة للعملية التعليمية .

ووجهت "رشاد" بتوفير المناخ المناسب والجاذب للطلبة والطالبات بالمدارس وتحقيق الانضباط الإداري والتزام كافة العاملين باللوائح والقوانين المنظمة وشددت على تفعيل لائحة الانضباط الإداري والتزام كافة المدراس بتنفيذها.