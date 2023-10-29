تعرف على بدلاء الأهلي أمام صن داونز

أعلن المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام نظيره صن داونز، والتي تجمعهما اليوم ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي السوبر الافريقي.

تشكيل الأهلي أمام صن داونز في دوري السوبر الإفريقي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو ورضا سليم.

خط الهجوم: صلاح محسن.

دكة بدلاء الأهلي أمام صن داونز

مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف، ياسر ابراهيم، خالد عبد الفتاح، أكرم توفيق، كريم الدبيس، حسين الشحات، كريستو، طاهر محمد، كريم ندفيد، أحمد نبيل كوكا، محمود كهربا، أنتوني موديست.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في دوري السوبر الإفريقي

يلعب الأهلي وصن داونز عصر اليوم الأحد، في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم

من المنتظر أن تذاع مباراة الأهلي وصن داونز عبر فضائية أون تايم سبورتس 1، وأبو ظبي الرياضية 1 وbein sports 1 والرياضية المغربية وقناة SSC.

حكم مباراة الأهلي وصن داونز

أسند الكاف إدارة المباراة المرتقبة للبنيني لويس ديغيندو (حكم ساحة)، على أن يعاونه مواطنه إيريك إيلمافو مع الأنغولي لويس أوليفيرا (حكم مساعد ثان)، بينما عُين أحمد امتياز من موريشيوس حكما رابعا، ويقود طاقم تقنية الفيديو، ماريا ريفيت من موريشيوس مع المساعد المغربي عادل زوراق.