لماذا تلاحق العنصرية فينيسيوس "الإجابة عند اللاعب رقم 7"

فينيسيوس والعنصرية، عرض مستمر في الأيام الأخيرة والتي تجددت خلال اللقاء الأخير في كلاسيكو الأرض بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة مساء أمس السبت، بعدما تعرض اللاعب البرازيلي للعنصرية من قبل جماهير الفريق الكتالوني.

وحقق ريال مدريد فوزًا مثيرًا، مساء أمس السبت، على حساب برشلونة، بهدفين مقابل هدف، في كلاسيكو الدوري الإسباني، على ملعب لويس كومبانيس وشهدت المباراة إثارة معتادة من فينيسيوس جونيور، وهذه المرة كانت أمام جماهير برشلونة، حيث احتفل بهدف جود بيلينجهام القاتل في الدقائق الأخيرة، بإخراج لسانه للجماهير.

واضطر المدرب كارلو أنشيلوتي، للتدخل سريعا وأمسكه من يده وأخرجه وأدخل لوكاس فاسكيز بدلًا منه، منعا لاشتباك فينيسيوس مع لاعبي برشلونة أو تعرضه للسب من قبل الجماهير.

من المتسبب في العنصرية المتكررة لـ فينيسيوس ؟

في الحقيقة إجابة هذا السؤال عند البرازيلي فينسيوس جونيور صاحب القميص رقم "7" في ريال مدريد، حيث انها ليست الواقعة الأولي التي يتعرض لها نفس اللاعب، بل من شهور قريبة تعرض للعنصرية أيضًا من قبل جماهير فالنسيا.

كما تعرّض فينيسيوس جونيور سابقًا، للإساءة العنصرية، خلال مواجهة ريال مدريد مع بلد الوليد في الموسم الماضي ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر .

والواقعة الرابعة كانت أمام جماهير أتليتكو مدريد أيضًا في الموسم الماضي شهر سبتمبر، بعدما رددت الجماهير بعض الهتافات العنصرية ضده.

ملاحقة التعرض للعنصرية لنفس اللاعب تُشير إلي إجابة واضحة، وهي إنه دائما ما يبدأ بإثارة المتاعب وإستفزاز الجماهير.