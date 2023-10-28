وزير التعليم العالى يوجه بتعظيم الاستفادة من بنك المعرفة

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بتعظيم الاستفادة من بنك المعرفة المصري في جميع الجامعات الحكومية.

وأوضح وزير التعليم العالى أن تعظيم الاستفادة من بنك المعرفة يهدف إلى تحقيق أقصى استفادة مما يوفره من إمكانيات فريدة وهائلة للتعلم والتدريب، وإتاحة مختلف أنواع العلوم والمعارف.

وزير التعليم العالى يوجه بتكثيف الزيارات الميدانية

ونبه وزير التعليم العالى بتكثيف تنظيم الزيارات الميدانية للمشروعات القومية الكُبرى التي تنفذها الدولة بمختلف القطاعات؛ لتعريف الطلاب من التعرف على حجم المشروعات والإنجازات التي يتم تنفيذها بكافة أنحاء الجمهورية.



وأشاد وزير التعليم العالى بتقدم ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية المرموقة، مشيرًا إلى إدراج 28 جامعة مصرية في تصنيف التايمز البريطاني لعام 2024 والذي يضم 1904 جامعة من 108 دولة حول العالم، وكذلك إدراج 36 جامعة مصرية بتصنيف QS الإنجليزي للدول العربية لعام 2024.

وزير التعليم العالى يرأس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

جاء ذلك خلال انعقاد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم السبت، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، بمقر جامعة الإسكندرية.

واستمع المجلس الأعلى للجامعات إلى عرض قدمه الدكتور هشام العسكري أستاذ نظم علوم الأرض والاستشعار عن بعد بجامعة تشابمان الأمريكية ونائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية السابق، حول تقييم تأثير التغيرات المناخية على الشواطئ المصرية، وعرض الخطة المُستقبلية لمواجهة هذه المخاطر المُحتملة، وكذلك عرض السيناريوهات المستقبلية المتوقعة الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة، ومدى تأثير ذلك على المدن الساحلية، والتأكيد على أهمية دور الوزارة والجامعات في مواجهة هذه الظواهر المناخية من خلال الأبحاث العلمية والدراسات التي تتناول هذا الأمر لوضع خطط تطبيقية لمواجهة هذه الظواهر الطبيعية. ووجه الوزير بتشكيل لجنة لتحويل الدراسات التي تم تقديمها إلى مُخرجات على أرض الواقع.





اعتمد المجلس الأعلى للجامعات تعميم الدليل الاسترشادي لضوابط استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في وزارة التعليم العالى بمختلف مؤسساتها المصرية.





وناقش المجلس الأعلى للجامعات مشروع قرار بالتعديلات التشريعية المطلوبة لتغيير مسمى كليات التربية الرياضية بالجامعات إلى كليات علوم الرياضة.



وتأتي مناقشة المجلس الأعلى للجامعات تمهيدًا لاستكمال باقي الإجراءات اللازمة لتغيير المسنى الوظيفي لكليات التربية الرياضية.

