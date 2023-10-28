انطلاق المُلتقى العالمي لتكنولوجيا التعليم في لندن 24 يناير

ينطلق المُلتقى العالمي لتكنولوجيا التعليم (EdTech) في لندن يوم 24 يناير 2024، بمشاركة 25 دولة حول العالم.

جاء ذلك خلال انعقاد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم السبت، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، بمقر جامعة الإسكندرية.

وأحيط المجلس الأعلى للجامعات علمًا بإقامة المُلتقى العالمي لتكنولوجيا التعليم (EdTech) خلال الفترة من 24 حتى 26 يناير 2024 في لندن.

ويشارك في الملتقى العالمي لتكنولوجيا التعليم نحو 25 دولة لتقديم دراسات وعرض المنتجات والتقنيات والنماذج والحلول المُتعلقة بتكنولوجيا التعليم.

تعميم دليل ضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم العالى

اعتمد المجلس الأعلى للجامعات تعميم الدليل الاسترشادي لضوابط استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في وزارة التعليم العالى بمختلف مؤسساتها المصرية.

وناقش المجلس الأعلى للجامعات مشروع قرار بالتعديلات التشريعية المطلوبة لتغيير مسمى كليات التربية الرياضية بالجامعات إلى كليات علوم الرياضة.



وتأتي مناقشة المجلس الأعلى للجامعات تمهيدًا لاستكمال باقي الإجراءات اللازمة لتغيير المسنى الوظيفي لكليات التربية الرياضية.



وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بتعظيم الاستفادة من بنك المعرفة المصري في جميع الجامعات الحكومية.

وأوضح وزير التعليم العالى أن تعظيم الاستفادة من بنك المعرفة يهدف إلى تحقيق أقصى استفادة مما يوفره من إمكانيات فريدة وهائلة للتعلم والتدريب، وإتاحة مختلف أنواع العلوم والمعارف.



ونبه وزير التعليم العالى بتكثيف تنظيم الزيارات الميدانية للمشروعات القومية الكُبرى التي تنفذها الدولة بمختلف القطاعات؛ لتعريف الطلاب من التعرف على حجم المشروعات والإنجازات التي يتم تنفيذها بكافة أنحاء الجمهورية.



وأشاد وزير التعليم العالى بتقدم ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية المرموقة، مشيرًا إلى إدراج 28 جامعة مصرية في تصنيف التايمز البريطاني لعام 2024 والذي يضم 1904 جامعة من 108 دولة حول العالم، وكذلك إدراج 36 جامعة مصرية بتصنيف QS الإنجليزي للدول العربية لعام 2024.

وأشاد وزير التعليم العالى بفوز مشروع بيت مصر بالمدينة الدولية الجامعية بباريس بجائزة رابطة المعماريين الفرنسيين بفرنسا، والذي يعكس نموذجًا متميزًا للتصميم المعماري الذي يجمع بين الأصالة والمعاصرة للحضارة المصرية.