العمل: نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين طلاب مدارس ببورسعيد



قالت وزارة العمل فى بيان لها، أن مديرية العمل بمحافظة بورسعيد نظمت ندوات التوعوية في عدد من المدارس الإبتدائية والإعدادية والثانوية ، حول مفهوم السلامة و الصحة المهنية و كيف يعتبرها الإنسان أسلوب حياة ، و يتبع تعليماتها فى كل مكان فى المنزل و الشارع و المدرسة ، وما هى الاحتياطات اللازم إتباعها لتفادى أى مخاطر ، للطلاب بالمدارس ،كما جرى استعراض الفيديوهات والصور المختلفة التى توضح أنواع المخاطر المختلفة التي يمكن أن يتعرض لها الطلاب والطالبات .

ياتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية واساليبها فى الحياة اليومية وترسيخ مفهوم السلامة لدى كافة فئات المجتمع من خلال الأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات فى مختلف قطاعات العمل للحفاظ على الارواح والمنشآت وتوفير مناخ عمل آمن .

واوضح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد ، ان الندوة تضمنت تفاعل الطلاب مع الصور والفيديوهات المعروضة وإبداء التعليقات حولها، أيضاً تناولت الحديث حول مخاطر الجلوس فترات طويلة أمام الكمبيوتر والموبايلات ،كما جرى خلال فعاليات الندوة حوارات ومناقشات بين المحاضرين و الطلاب ، لتوضيح بعض المفاهيم التى تم التعرف عليها من وسائل التواصل الاجتماعى ، مع التأكيد على أهمية تثقيف التلاميذ بمعرفتهم بالسلامة والصحة المهنية وكيفية مواجهة أي أزمة أوكارثة تواجههم داخل المدرسة أثناء اليوم الدراسي.

وقام بإلقاء الندوات الكيميائيين مفتشي مكتب السلامة ببورسعيد: هالة الجندى بمدرسة علم الدين الثانوية بنات ، وأحمد عبد الفتاح بمدرسة سماح قنديل الابتدائية ، وحنان عباس بمدرسة ابن خلدون ، ورضا عبد السلام بمدرسة الفرما الابتدائية ، ونادية وليم بمدرسة القناة الثانوية بنين ، وفاطمة الصياد بمدرسة حافظ ابراهيم الإبتدائية ، ومن مكتب بورفؤاد كيميائي فايز رخا بمدرسة بورفؤاد ثانوية بنات ، وتحت إشراف مديرة إدارة السلامة الكيميائى إيمان مسعد ومدير مكتب السلامة بورسعيد .

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