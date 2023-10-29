كيفية تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء.. يضطر كثير من المواطنين لتغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء، حال انتقالهم من سكن لآخر، لتغيير حق الانتفاع لشخص آخر حتى يخلي مسؤوليته حال مغادرة السكن لضمان ألا تتراكم عليه المديونيات.

وحدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بعض الخطوات والشروط، التي تهم شريحة من المواطنين، والمتعلقة بالإجراءات الواجبة والمستندات المطلوبة لتغيير حق الانتفاع لعداد الكهرباء، وذلك عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وتستعرض "بوابة الوفد" خلال السطور التالية الخطوات والإجراءات لتغيير حق الانتفاع لعداد الكهرباء.

المستندات المطلوبة

إحضار صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للمستهلك الجديد، كما يجب إحضارها للمالك السابق المتنازل منه، وذلك في حالة التنازل عن العداد مع الأصل للاطلاع.

صورة من عقد الإيجار أو الملكية، والأصل منه للاطلاع.

في حالة عدم حضور مالك العداد بنفسه يجب تقديم صورة من توكيل رسمي عام، وبطاقة الوكيل والأصل للاطلاع، ويمكن تغيير حق الانتفاع بالعداد للمالك الجديد بالتوكيل.

يجب إحضار إيصال للكهرباء حديث للعداد المراد التنازل عنه أو تغييره.

إجراءات لتغير حق الانتفاع بعداد الكهرباء

التوجه لشركة الكهرباء بالمنطقة التابع لها العقار.

بعد إحضار الأوراق المحددة، يتم ملء استمارة تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء، مع دفع الرسوم المقررة.

يجب حضور المشترك الأصلي شخصيًا أو عمل توكيل، لإتمام التنازل عن عداد الكهرباء.

يوقع المشترك الجديد على إقرار سداد أي مستحقات سابقة لشركة الكهرباء.

أما في حالة شراء عقار أو شقة من الورثة، يجب إحضار موافقة الورثة وصورة من إعلان الوراثة.