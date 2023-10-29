حقوق المراة عند خلع زوجها.. ما يعرف عن الخلع أنه الانفصال الذي يتم بين الزوجيْن بناءً على الدعوى التي تتقدم بها الزوجة على وجه التحديد للمحكمة، ويكون ذلك لعدة أسباب منها كره الزوجة لزوجها، أو خوفها من ألا تقوم بواجبه أو العكس، ويكون الخلع على شرط وهو: أن تقوم بافتداء نفسها، بمعنى أن تقوم بإرجاع المهر إلى زوجها أو تقديم العوض، ويعتبر الخلع حكماً لا مجال للطعن فيه عندما يصدر.

وفي حال إقامة أي سيدة دعوى خلع تتنازل عن حقوقها الشرعية من مؤخر صداق ونفقتى عدة ومتعة، ورغم التنازل الذي تقر به صاحبة الدعوى أمام محكمة الأسرة، إلا أنها لديها عدد من الحقوق تتمتع بها عقب تطليقها خلعا عن طريق المحكمة.

وفيما يلي تستعرض "بوابة الوفد" حقوق المرأة المالية في حال طلبها الخلع من زوجها

حقوق المرأة عند خلع زوجها

يحق للزوجة الطلقة خلعا التمكن لمسكن الزوجية إذا كانت حاضنة.

يحق لها الاحتفاظ بالشبكة إذا كانت غير مدونة ضمن مؤخر الصداق.

قائمة المنقولات الزوجية من حقها.

أحقيتها في حضانة أطفالها.

كما يحق للزوجة أن تطلب كل الأجور المستحقة لها من الزوج المخلوع، مثل أجر رضاعة أو أجر حضانة، وتستحق تلك الأجور، لرعايتها أبنائها من الزوج المخلوع.