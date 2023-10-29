عاجل
"مات على لحم بطنه".. والدة سائق أوبر تروي اللحظات الأخيرة في حياة ابنها
الأحد 29 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الإتجار في الأسلحة النارية والذخائر.. ضبط قضية غسيل أموال بـ 57 مليون جنيه

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية  من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") ، لقيامهما بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وإتخاذهما من محافظات ( الغربية – المنوفية – البحيرة) مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى ، وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة

ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق قيامهما بـ (تأسيس أنشطة تجارية - شراء أراضى زراعية وعقارات وسيارات).

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بـ (57 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يتابع نزع ملكية الأراضي لمحور منفلوط ويشدد على صرف التعويضات

تفاصيل الدعم الأمريكي لدولة الاحتلال في هجومها الغاشم على غزة (فيديو)

سقوط 3 مسجلين وسيدة لتكوينهم تشكيل عصابي لتجارة المخدرات

تأجيل محاكمة الشاب المتهم بإصابة طالب بعاهة مستديمة
الجريدة الورقية