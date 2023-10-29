إصابة عامل صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالعسيرات

أصيب عامل في بداية العقد الخامس من العمر يقيم بدائرة مركز البلينا بكسر بالذراع الأيسر والقدم اليمنى وجرح قطعي بالجبهة صدمه قطار روسي مكيف حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه بجوار محطة سكة حديد العسيرات جنوب محافظة سوهاج وجرى نقله لمستشفى سوهاج الجامعي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد بورود محضرا لمركز شرطة العسيرات من أحوال قسم النقل المواصلات بسوهاج يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد العسيرات بإصطدام القطار الروسي المكيف [ أسوان – القاهرة غير مقرر وقوفه بها بالمدعو "احمد . ع . م . ع" 41 سنة عامل ومقيم دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه دائرة المركز مما أدى لإصابته بكسر بالذراع الأيسر والقدم اليمنى وجرح قطعي بالجبهة وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي.





وبسؤال افاد شقيقه "شعبان . ع . م . ع" 52 سنة عامل ومقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما سبق ونفى الشبهه الجنائية .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .