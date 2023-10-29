ليفربول يُصدر بيان بعد اختطاف والدي لويس دياز

أصدر نادي ليفربول الإنجليزي في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد، بيانًا رسميًا، بشأن حادثة اختطاف والدى لاعب الفريق النجم الكولومبي لويس دياز، ، خلال تواجده في مسقط رأسه داخل كولومبيا.

وجاء بيان نادي ليفربول، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، "تويتر سابقًا": "يمكن لنادي ليفربول أن يؤكد أنه على علم بالوضع المستمر الذي يشمل عائلة لويس دياز في كولومبيا".

وأضاف البيان: "لدينا أمل كبير في أن يتم حل هذه المسألة بأمان وفي أقرب فرصة ممكنة، في هذه الأثناء، ستظل رفاهية اللاعب هي أولويتنا المباشرة".

تفاصيل إختطاف والدي لويس دياز لاعب ليفربول

كشفت صحيفة "record" البرتغالية، أن والدي لويس دياز، تعرضًا للاختطاف عندما كانا في محطة وقود في منطقة بارانكاس، في لاجواخيرا، بعد أن اقتربت منهما مجموعة من الرجال الذين يسافرون على دراجات نارية.

وأشار التقرير إلى أن والدة لويس دياز قد تم إطلاق سراحها بالفعل وأن السلطات تواصل البحث عن والد لاعب ليفربول.