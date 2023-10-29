شوبير يكشف تفاصيل أزمة كولر وإمام عاشور

وضح الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمي منتخب مصر والأهلي السابق، كواليس الأزمة الحاضرة بين المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي وبين لاعب خط الوسط إمام عاشور.

وكان مارسيل كولر قد قرر إستبعاد الاعب أخر 3 مباريات للفريق، وذلك من لقاء سيمبا في ذهاب ربع نهائي السوبر الافريقي.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي صباح اليوم:" القصة بالكامل هي عندما أستدعي مارسيل كولر اللاعب لقائمة الفريق المسافرة لتنزانيا لخوض ذهاب السوبر الافريقي أمام سيمبا، وكان هناك رغبة من اللاعب بعدم السفر خوفا من تجدد الإصابة".

وأكمل شوبير: " ما أغضب إمام عاشور هو عندما لم يشركه كولر في التشكيل الأساسي أو كبديل، وبالتالي لما اللاعب رجع القاهرة لم يتدرب بجدية وهو ما أغضب المدرب أيضًا وقرر إستبعاده".

ووجه شوبير في ختام حديثه نصيحة لإمام عاشور وقال: " عليك ألا تخرج عن إطار الأهلي، ولا تخسر ما وصلت إليه من حب الجمهور".

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في دوري السوبر الإفريقي

يلعب الأهلي وصن داونز عصر اليوم الأحد، في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم

من المنتظر أن تذاع مباراة الأهلي وصن داونز عبر فضائية أون تايم سبورتس 1، وأبو ظبي الرياضية 1 وbein sports 1 والرياضية المغربية وقناة SSC.

حكم مباراة الأهلي وصن داونز

أسند الكاف إدارة المباراة المرتقبة للبنيني لويس ديغيندو (حكم ساحة)، على أن يعاونه مواطنه إيريك إيلمافو مع الأنغولي لويس أوليفيرا (حكم مساعد ثان)، بينما عُين أحمد امتياز من موريشيوس حكما رابعا، ويقود طاقم تقنية الفيديو، ماريا ريفيت من موريشيوس مع المساعد المغربي عادل زوراق.