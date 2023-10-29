هنا الزاهد عن أحداث فلسطين: احنا في أيام صعبة جدا

وجهت الفنانة هنا الزاهد، رسالة مؤثرة بعد الأحداث العنيفة التي شهدتها غزة خلال الأيام الماضية، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.

وكتبت الفنانة هنا الزاهد، عبر خاصية الأستوري قائلة : "حقيقي يارب حقيقي احنا في ايام صعبة جدا، احنا ممكن كلنا نروح ف ثانية، انا الايام دي بتعلمني ان بجد مفيش حاجة تستاهل العمر بينتهي في لحظة لا اله الا الله ربنا يرحم كل اموتنا ويرحمنا برحمته.. يارب يا رحيم".

نجوم الفن يدعمون فلسطين مع الهلال الأحمر المصري

وكان حرص وفد كبير من النجوم والفنانين يرأسه الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على زيارة الهلال الأحمر المصري، وذلك من أجل المساندة والدعم للشعب الفلسطيني.

ومن الفنانين الذين حضروا كل من: "إلهام شاهين وريهام عبدالغفور وروجينا ومحمد عبدالحافظ وبسمة ودنيا عبدالعزيز وسلوي عثمان وهشام عطوة وعزوز عادل ورحاب الجمل وأميرة العايدي وعلا غانم ولبلبة وآخرون.

وتستمر نقابة المهن التمثيلية في تقدم الدعم الكامل للشعب الفلسطيني جراء ما يحدث على الأراضي الفلسطينية حاليا فيما شارك الفنانين في تجميع عدد من المساعدات الطبية والخاصة لإيصالها إلى الشعب الفلسطيني وذلك برعاية الهلال الأحمر المصري.