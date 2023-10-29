بكفالات مالية بلغت 100 ألف جنيه.. إخلاء سبيل 5 أشخاص في واقعة حفل المنصورية

قررت النيابة العامة بالجيزة الجيزة، إخلاء سبيل 5 أشخاص في واقعة حفل المنصورية بكفالات مالية تراوحت بين 10 آلاف و100 ألف جنيه.

إذ أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل مالك الفيلا بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه؛ لإقامته حفل دون ترخيص، وإخلاء سبيل 2 من منظمي الحفلة بكفالة قدرها 50 ألف جنيه.

كما أمرت بإخلاء سبيل 2 من القائمين على نشر مقاطع الفيديوهات الخاصة بالحفل، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه؛ للادعاءات الكاذبة وإثارة البلبلة، وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

كانت النيابة قد أمرت بحجز 6 أشخاص على ذمة التحريات في واقعة حفل المنصورية، وضبط وإحضار 4 أشخاص هاربين ممن شاركوا في الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الواقعة؛ للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وكشف الداخلية ملابسات واقعة الاعتداء طلاب وطالبات في حفلة أقيمت بداخل فيلا بمنطقة المنصورية بمحافظة الجيزة، وضبطت 6 متهمين من أهالي المنطقة الذين قادوا الاعتداء على مرتادي الحفل.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان، أنها اتخذت الإجراءات الإجراءات القانونية ضد منظمي الحفل، وكذلك مالك الفيلا التي أقيمت بها، مؤكدة عدم تلقيها أي بلاغات عن وقائع سرقة أو تحرش أو قتل.

وأوضحت الداخلية أن الأجهزة الأمنية رصدت تداول مقاطع فيديو وصور على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" بشبكة الإنترنت تضمنت الادعاء بتعرض المتواجدين بإحدى الحفلات بفيلا سكنية بمنطقة أبو رواش للاعتداء من قبل بعض قاطنى المنطقة وإطلاق أعيرة نارية عليهم ومقتل شخص واختطاف آخرين وسرقة متعلقاتهم.

وأضافت أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 26 أكتوبر الجارى تبلغ لشرطة النجدة من أهالى المنطقة بوجود مشاجرة بفيلا كائنة بمنطقة عزبة العرب بأبو رواش بطريق المنصورية بالجيزة، وبالانتقال تم التقابل مع عدد من المشاركين بالحفل والذين أفادوا بحدوث مشادة كلامية مع بعض أهالى المنطقة وانصرافهم ورفضوا التقدم بأية بلاغات.

وبإجراء التحريات من قبل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة وبسؤال عدد من أهالى المنطقة أفادوا بأن مالك الفيلا المشار إليها معتاد تأجيرها لإقامة الحفلات للشباب، وتضرر أهالى المنطقة من تلك الحفلات نتيجة للموسيقى الصاخبة التى تستمر لفترات طويلة من الليل.

وأضاف الأهالي أنهم سبق وطلبوا من أصحاب الفيلا بالتوقف عن ذلك إلا أنهم رفضوا بدعوى أحقيتهم في استخدام الفيلا.

وبتاريخ حدوث الواقعة نظم مالك الفيلا حفل لمجموعة من الشباب صغار السن عبر إحدى شركات تنظيم الحفلات، وقيام عدد من أهالى عزبة العرب محل الفيلا بالتوجه للفيلا والتعرض لمرتادى الحفل أثناء مغادرتهم والتعدى عليهم مما أدى لحدوث مشاجرة بين الطرفين.

وأكدت التحريات عدم صحة ما تداوله مروجى مقاطع الفيديو من مقتل أحد الأشخاص ولم تتلق المديرية أية بلاغات أو تسجل المستشفيات وصول أية مصابين من جراء الواقعة، كما لم يُستدل على حدوث إطلاق نيران أو أعمال خطف.

وحددت الأجهزة الأمنية 6 أشخاص من أبناء المنطقة الذين قادوا التعدى على مرتادى الحفل، وتضم ضبطهم، كما يجري ضبط 4 هاربين ممن شاركوا في الواقعة.

كما اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال القائمين على الاعتداء على مرتادى الحفل، وكذا مالك الفيلا والقائمين على تنظيم الحفل، لاستخدام الفيلا في تنظيم حفلات بدون ترخيص.

وأكدت الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على نشر مقاطع الفيديو للادعاءات الكاذبة وإثارة البلبلة.

التحقيق مع 6 متهمين اعتدوا على الطلبة في حفل فيلا المنصورية

تباشر أجهزة الأمن بالجيزة التحقيق مع 6 متهمين اشتركوا في الاعتداء على طلبة حفل المنصورية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

وكانت الأجهزة الأمنية رصدت تداول مقاطع فيديو وصور على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" بشبكة الإنترنت تضمنت الادعاء بتعرض المتواجدين بإحدى الحفلات بفيلا سكنية بمنطقة أبو رواش للاعتداء من قبل بعض قاطني المنطقة وإطلاق أعيرة نارية عليهم ومقتل شخص واختطاف آخرين وسرقة متعلقاتهم.

تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فيما يلي:

- بتاريخ (26) الجاري تبلغ لشرطة النجدة من أهالي المنطقة بوجود مشاجرة بفيلا كائنة بمنطقة عزبة العرب بأبو رواش بطريق المنصورية بالجيزة، وبالانتقال تم التقابل مع عدد من المشاركين بالحفل والذين أفادوا بحدوث مشادة كلامية مع بعض أهالي المنطقة وانصرافهم ورفضوا التقدم بأي بلاغات.

- بإجراء التحريات من الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة وبسؤال عدد من أهالي المنطقة أفادوا بأن مالك الفيلا المشار إليها معتاد تأجيرها لإقامة الحفلات للشباب، وتضرر أهالي المنطقة من تلك الحفلات نتيجة للموسيقى الصاخبة التي تستمر لفترات طويلة من الليل وسابقة طلبهم من أصحاب الفيلا بالتوقف عن ذلك إلا أنهم رفضوا بدعوى أحقيتهم في استخدام الفيلا.

- وبتاريخ حدوث الواقعة نظم مالك الفيلا حفلًا لمجموعة من الشباب صغار السن عبر إحدى شركات تنظيم الحفلات وقيام عدد من أهالي عزبة العرب محل الفيلا بالتوجه للفيلا والتعرض لمرتادي الحفل أثناء مغادرتهم والتعدي عليهم مما أدى لحدوث مشاجرة بين الطرفين.

- كما أكدت التحريات بعدم صحة ما تداوله مروجي مقاطع الفيديو من مقتل أحد الأشخاص ولم تتلق المديرية أية بلاغات أو تسجل المستشفيات وصول أية مصابين من جراء الواقعة كما لم يُستدل على حدوث إطلاق نيران أو أعمال خطف.



- تم تحديد وضبط عدد (6) من أبناء المنطقة الذين قادوا التعدي على مرتادي الحفل وجارٍ ضبط عدد (4) هاربين ممن شاركوا في الواقعة.



- وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على نشر مقاطع الفيديو للادعاءات الكاذبة وإثارة البلبلة.