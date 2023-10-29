أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد في الأسواق المصرية

شهدت أسعار الخضراوات خلال تعاملات اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية والمحلية، تباينا، وسجلت الطماطم نحو 12 جنيهات للكيلو، واستقرت أسعار الباذنجان حسب أنواعه فسجل الباذنجان الرومى نحو 6 جنيهات، كما سجل سعر كيلو الموز البلدى نحو 25 جنيهات للكيلو جرام.

في هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الخضراوات اليوم الاحد في الاسواق المحلية، وتحرص الوفد على تقديم المعلومات كافة التي يحتاجها ويهتم بها متابعوها والوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على الساحة السلعية، لاسيما أسعار الخضراوات، لاهتمام ربات البيوت بهذا الشأن بشكل يومي، وجاءت أسعارها على النحو الآتي:

أسعار الخضار اليوم الاحد في الاسواق المصرية

الخضار والفاكهة

_ أسعار الطماطم خلال تعاملات صباح اليوم تسجل 12 جنيهات للكيلو.

_ سجلت أسعار البطاطس 17 جنيها للكيلو.

_ أسعار البصل 26 جنيها.

_ أسعار الجزر 20 جنيها.

_ أسعار الفلفل الحامى 10 جنيهات.

_ الفلفل الرومى بـ10 جنيهات.

_ الفلفل الألوان بـ25 جنيها للكيلوجرام.

_ واستقرت أسعار الباذنجان حسب أنواعه فسجل الباذنجان الرومى 6 جنيهات.

_ وأسعار الباذنجان البلدى تصل إلى 7 جنيهات للكيلو.

_ سجل الخيار 8 جنيهات.

_ تراوح سعر الليمون بين 15 جنيها.

_ أسعار الكوسة 10 جنيهات للكيلو جرام.

_ أسعار البامية 40 جنيها للكيلو جرام.

_ أسعار الثوم 30 جنيها للكيلو جرام.

- أسعار كابوتشة كبيرة 5 جنيهات.

أسعار الفواكة

_ سعر كيلو الموز البلدى 25 جنيهات للكيلو جرام.

_ رمان 25 جنيها.

_ الجوافة سكرى 18 جنيها للكيلو.

_ كمثرى 35 جنيها للكيلو.

_ سعر برقوق أحمر 45 جنيها للكيلو.

_ سعر عنب بناتى 25 جنيها.

- بلح برحى 55 جنيهًا