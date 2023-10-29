الأحد 29 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

نقيب الصحفيين الفلسطينين: ما ترونه جزء بسيط من معاناة أهالي غزة اليومية

بوابة الوفد الإلكترونية

قال الكاتب الصحفي ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينين، إن الروايات التي تسمعوها على القنوات ويتم قرأتها في الصحف هي جزء بسيط من حجم المعاناة التي يعشيها أهل غزة يوميًا.

اقرأ أيضًا.. 

txt

برنامج الأغذية العالمي: الأوضاع في قطاع غزة مأساوية

 

معاناة أهل غزة.. 

وبين نقيب الصحفيين الفلسطينين في حديث خاص لجريدة الوفد، أن الأهالي يعيشون أيام بدون مياه او طعام واذكر أن أحد الصحفيين ظل لمدة 48 ساعة بدون نقطة مياه واحدة وما حدث مع الطفل يوسف حينما ذهبت امه لإحضار حبة طماطم من جارتهم لتطعمه تصف حجم القسوة التي يفرضها الكيان الصهيوني على الجميع بما فيهم الأطفال.

وتابع أبو بكر، أن المواطنين في غزة يموتون جراء علميات القصف المستمرة وتتدهور حالتهم الصحية بسبب اختفاء المواد الغذائية والمياه وهى اقل الاحتياجات اللازمة للحياة، معتبرًا أن أن الصمت تجاه ما يحدث في غزة يُعد بمثابة جريمة أيضًا، خاصة  وأنهم يتعرضون لحرب إبادة جماعية منذ أكثر من أسبوعين، والاحتلال منذ 75 عام ولم تقدم المحكمة الدولية أي شيء ضد الاحتلال.

مواد متعلقة

نقيب الصحفيين الفلسطينيين: قدمنا شكاوى للجنائية الدولية للتحقيق في قتل الصحفيين

نقيب الصحفيين الفلسطينين: الإعلام المصري ظهير قوي للفلسطينين منذ بداية الحرب

ناصر أبوبكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين: ما نراه عبر الشاشات لا يمثل واحداً من ألف من مجازر الاحتلال

نقيب الصحفيين الفلسطينيين: نشكر نقابة الصحفيين المصرية لمساندة القضية الفلسطينية

نقيب الصحفيين يدعو لوقفة تضامنية مع االشعب الفلسطيني بعد قصف مستشفى المعمداني
الجريدة الورقية