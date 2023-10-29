نقيب الصحفيين الفلسطينين: ما ترونه جزء بسيط من معاناة أهالي غزة اليومية

قال الكاتب الصحفي ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينين، إن الروايات التي تسمعوها على القنوات ويتم قرأتها في الصحف هي جزء بسيط من حجم المعاناة التي يعشيها أهل غزة يوميًا.

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معاناة أهل غزة..

وبين نقيب الصحفيين الفلسطينين في حديث خاص لجريدة الوفد، أن الأهالي يعيشون أيام بدون مياه او طعام واذكر أن أحد الصحفيين ظل لمدة 48 ساعة بدون نقطة مياه واحدة وما حدث مع الطفل يوسف حينما ذهبت امه لإحضار حبة طماطم من جارتهم لتطعمه تصف حجم القسوة التي يفرضها الكيان الصهيوني على الجميع بما فيهم الأطفال.

وتابع أبو بكر، أن المواطنين في غزة يموتون جراء علميات القصف المستمرة وتتدهور حالتهم الصحية بسبب اختفاء المواد الغذائية والمياه وهى اقل الاحتياجات اللازمة للحياة، معتبرًا أن أن الصمت تجاه ما يحدث في غزة يُعد بمثابة جريمة أيضًا، خاصة وأنهم يتعرضون لحرب إبادة جماعية منذ أكثر من أسبوعين، والاحتلال منذ 75 عام ولم تقدم المحكمة الدولية أي شيء ضد الاحتلال.