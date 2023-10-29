الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

مؤلفات وطنية ورومانسية للقومية بالأوبرا

مؤلفات وطنية ورومانسية
مؤلفات وطنية ورومانسية للقومية بالأوبرا

تقدم الفرقة القومية العربية للموسيقى، حفلاً بقيادة المايسترو حازم القصبجي،  وذلك في الثامنة مساء الخميس 2 نوفمبر على المسرح الكبير.

 

يتضمن البرنامج مختارات من اشهر الاعمال الوطنية والرومانسية منها قصيدة مصر ، حلوة بلادي ، أنا المصري ، الله يا بلادنا ، أنا وشادي ، زهرة المدائن ، انا بحبك يا بلادى ، ياللي سامعني ، وحياتك يا حبيبي ،  فوق الشوك ، الثلاثية المقدسة ، مضناك ،  غريب يا زمان وغيرها .. اداء أحمد عفت ، آيات فاروق ، إيناس عز الدين ، منار سمير ، سامح منير وأشرف وليد.

 

يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989  بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور لتتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقى العربي حفاظا عليه من الاندثار.

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