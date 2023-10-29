رفع 10 آلاف طن قمامة ومخلفات بمصيف راس البر

شنت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، برئاسة المحاسب وليد الشهاوي، حملة موسعة على كورنيش النيل لرفع الإشغالات من دراجات وعربات يد وأفران، فضلًا عن إزالة المخالفات في الأسواق المختلفة، واخري في مختلف المناطق لرفع القمامة والمخلفات من الشوارع، بناء على تعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بضرورة تكثيف الحملات للنهوض بمستوى النظافة بشوارع المدينة .



وتمكنت الحملات من رفع 10 طن قمامة من مختلف شوارع المدينة، حيث تم تنفيذ حملات نظافة وتجريد وكنس آلي شملت منطقة الجربي ، شارع النيل ، منطقة المستشارين ، الامتداد العمراني.

كما شملت الحملات فرق للحدائق والتي عملت على زراعة النباتات والزهور بالجزيرة الوسطى بشارع بورسعيد، وزراعة النباتات والزهور بالجزيرة الوسطى بالامتداد العمراني .



حيث تم تنفيذ حملة نظافة وتجريد الأتربة ورفع المخلفات وتسليك خطوط الصرف الصحى ومن جانبه قال المحاسب وليد الشهاوي ، أن الوحدة المحلية قامت بحملة نظافة مكبرة بالطرق العامة الشوارع علي مستوي مدينة راس البر اليوم حيث تم رفع ما يقارب من 10 طن من المخلفات ومازالت حملات النظافة مستمرة ، وجاري أعمال المتابعة للحملات بنطاق المدينة صباحا ومساءا.

وشدد الشهاوي، على ضرورة تكثيف حملات والنظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين ورفع المخلفات والتراكمات، والحفاظ علي الشكل الحضاري للمصيف راس البر، وذلك فى اطار خطة المحافظة برفع مخلفات القمامة لاول باول والحفاظ علي مدينة راس البر نظيفة .



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