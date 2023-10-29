إزاي تعرف لجنتك الانتخابية للتصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية

إزاى تعرف لجنتك الانتخابية للتصويت فى انتخابات رئاسة الجمهورية.. أتاح الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، للمواطنين الاستعلام عن موقفهم الانتخابي، من خلال الدخول على الموقع، والاستعلام عن حق الشخص في مباشرة حقوقه السياسية، من خلال إدخال الرقم القومي الخاص به والمُكون من 14 رقمًا.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات طريق معرفة اللجنة الانتخابية حيث يمكن للناخب من خلال رقمه القومي معرفة اللجنة الانتخابية الخاصة به من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات.

تعرف على لجنتك الانتخابية

أتاح الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، إمكانية معرفة مقر اللجنة للتصويت في انتخابات الرئاسة، من خلال إدخال الرقم القومي على الرابط التالي

https://www.elections.eg/

ويمكن للمواطن أنّ يعدل مقر اللجنة وفقًا للقرب من محل السكن، حتى يمكنه التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك من خلال الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، واتباع الخطوات المطلوبة كما يلي:

تصفح الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات الموجود في الرابط التالي

https://www.elections.eg/

بعد ذلك الضغط على خيار طلبات.

إدخال الرقم القومي، ثم الضغط على " ابدأ الطلب ".

بعد ذلك، يمكن للشخص، اختيار ثلاثة مراكز انتخابية أقرب إلى العنوان المثبت ببطاقة الرقم القومي الخاصة به.

موعد الانتخابات الرئاسية

من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر يوم 10 و 11 و12 من ديسمبر المقبل.

وخارجها يوم 1 و2 و3 ديسمبر.

وفي حالة الإعادة تكون موعد الانتخابات الرئاسية خارج مصر يوم 5 و6 و7 يناير 2024.

وداخلها يوم 8 و9 و10 يناير 2024.