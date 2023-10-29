شروط الحصول على مساعدات نقدية من بنك ناصر الاجتماعي

شروط الحصول عل مساعدات نقدية من بنك ناصر الاجتماعي.. في ظل حرص وزارة التضامن الاجتماعي على مساعدة الأسر الأكثر احتياجًا، وسعيها دائمًا للمساهمة في رفع المعاناة عن الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل، التي تتعرض إلى أزمات، وتلك التي يعجز دخلها عن مواجهة الأعباء المعيشية والصحية الصعبة التي تمر بها، ما يجعلها تقدم المساعدات المالية من خلال بنك ناصر الاجتماعي التابع لها لبعض الفئات التي تحتاج لذلك.



بعض الشروط التي حددها بنك ناصر الاجتماعي ليتثنى للمواطن الحصول على مساعدات نقدية، حيث يجب أن يكون الفرد، أو الأسرة، من الأولى بالرعاية وغير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، ويعجز دخلها عن مواجهة الأعباء المعيشية والاجتماعية والصحية الصعبة، على أن يثبت ذلك من خلال البحث الاجتماعي، وكذلك ضعف الحالة الاجتماعية والصحية للأسرة.



الشروط المطلوبة للحصول على مساعدات مالية من بنك ناصر:

أن تكون الأسرة غير قادرة على تلبية احتياجات أفرادها الأساسية، ويعجز دخلها عن مواجهة الأعباء المعيشية والاجتماعية والصحية الصعبة، بالنسبة للأرملة، المطلقة، مهجورة العائل، أسرة المسجون والأيتام.

أن يكون أحد أفراد الأسرة مريضًا ويحتاج إلى إجراء عملية، أو جلسات، أو أدوية بتكاليف تفوق قدرة الأسرة المادية.

إلتحاق أحد أفراد الأسرة بإحدى الجامعات، أو المعاهد الحكومية، وعليه مصروفات دراسية، أو يكون في السنة النهائية ويقوم بعمل مشروع التخرج، والأسرة غير قادرة على سداد هذه المصروفات، أو تكلفة المشروع.

حصول أحد أفراد الأسرة على شهادة محو الأمية، وأتم دراسته، وحصل على شهادة جامعية.

التعرض لكارثة، أو نكبة، مما أدى إلى ضرر في النفس أو الممتلكات.

الفئات المستحقة للمساعدات المالية من بنك ناصر:

أيتام الأبوين.

المعاقون.

طلاب العلم بالجامعات المستحق عليهم الرسوم الدراسية ولا يستطيعون سدادها.

الكوارث.

مشروعات التخرج للطلبة.

أسرة المريض.

أسرة المسجون.

الأسرة المعيلة.

المرأة المهجورة.

الأرملة.

المستندات المطلوبة:

نموذج طلب الحصول على المساعدة من فرع بنك ناصر الاجتماعي التابع لمحل إقامته.

صور بطاقات الرقم القومي الخاصة بالأسرة تكون سارية المفعول بعد الاطلاع على الأصل.

أصل البحث الاجتماعي يكون معتمدًا ومختومًا.

شهادات ميلاد الأبناء وخطابات مدرسية تفيد الانتظام بالمدرسة.

خطاب الهيئة القومية للمعاشات الحكومية.

خطاب الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

المستندات الأخرى التي تثبت الحالة الاجتماعية لمقدم الطلب.