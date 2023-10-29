وفاة 4 أشخاص بينهم شقيقين إثر وقوع حادث تصادم

لقى 4 أشخاص بينهم شقيقين مصرعهم إثر وقوع حادث تصادم تروسيكل مع ميكروباص بطريق القاهرة أسوان الزراعى جنوب محافظة بنى سويف.

ودفع مرفق إسعاف بنى سويف بسيارتين إسعاف إلى موقع الحادث وتم إخلاء الجثث ونقلها إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الفشن المركزى.

واستقبلت مشرحة مستشفى الفشن المركزى كلا من : عبد الله إبراهيم صالح 20 عامًا، طالب، وشقيقته حبيبة إبراهيم11 عامًا، يقيمان بمركز اهناسيا، وسليمة حسن حامد 30 عامًا، ربة منزل تقسم بمركز الفشن، فاطمه إبراهيم طه 9 أعوام.

وعززت اليوم ، الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة