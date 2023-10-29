الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

بولندا: وصول 28 ألفًا و800 لاجئ من أوكرانيا خلال 24 ساعة

لاجئ اوكراني
لاجئ اوكراني

 

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، وصول نحو 28 ألفًا و800 لاجئ قادمين من أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ فبراير عام 2022 إلى أكثر من 72ر16 مليون شخص.

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بولندا تستقبل 28 ألفا و900 لاجئ أوكراني خلال الـ24 ساعة الماضية

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بولندا: وصول 27 ألفا و500 لاجئ من أوكرانيا خلال 24 ساعة

وأضافت الوكالة حسبما ذكر "راديو بولندا" اليوم الأحد أن 34 ألفًا و400 أوكراني غادروا بولندا أمس عائدين إلى بلادهم، وبلغ إجمالي العائدين حتى الآن 92ر14 مليون شخص.

 

يشار إلى أن بولندا كانت قد مررت في مارس 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

 

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